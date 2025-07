Alfa Romeo Junior: già oltre 45.000 ordini per il SUV compatto

Alfa Romeo Junior continua a regalare grandi soddisfazioni al brand premium di Stellantis. Il SUV compatto, che ha riportato la casa automobilistica del biscione nel segmento B a diversi anni dall’addio di MiTo, rappresenta un importante passo nella crescita di Alfa Romeo. A soli pochi mesi dal suo debutto, è già stato lanciato in 38 Paesi e ha registrato oltre 45.000 ordini, con il 17 per cento di essi per la versione completamente elettrica. Disponibile in diverse varianti, tra cui l’Elettrica Veloce da 280 CV, l’Elettrica da 156 CV e la versione Ibrida da 145 CV, Junior offre una gamma che soddisfa le esigenze di una clientela variegata, dal cuore sportivo al rispetto per l’ambiente con prezzi che partono da 29.900 euro al netto di incentivi.

Questo mix di opzioni rende Alfa Romeo Junior la proposta più completa e versatile nel suo segmento, riuscendo a mantenere l’autentico spirito Alfa Romeo pur adattandosi a un formato più compatto e accessibile. La capacità di coniugare performance, sostenibilità e stile rende Junior una scelta interessante per chi cerca un’auto che unisca innovazione e tradizione, in linea con le nuove tendenze del mercato automobilistico. Insomma pare proprio che con questo modello la casa milanese sia riuscita ad interecettare il gusto di un gran numero di clienti a livello globale e le vendite non accennano a diminuire, una cosa molto incoraggiante per il futuro.

Prodotto nello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger e Fiat 600 e inizialmente chiamato Milano, Alfa Romeo Junior dunque si conferma una mossa giusta nella strategia della casa automobilistica milanese che nel giro di qualche anno intende rilanciarsi a livello globale con una gamma rinnovata di auto che possa permettergli di diventare il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.