Alfa Romeo Tonale restyling: le novità estetiche saranno concentrate sul frontale

Alfa Romeo Tonale restyling sarà presentato entro fine anno. Nel frattempo sul web sono apparse le prime foto spia del prototipo camuffato del SUV aggiornato di Alfa Romeo che anticipano quelli che saranno i cambiamenti relativi al modello con questo restyling di metà carriera che sarà disponibile sul mercato agli inizi del 2026 esattamente 4 anni dopo il debutto del modello attuale che è stato svelato ufficialmente nel mese di febbraio del 2022.

Sul web trapelano le prime immagini di Alfa Romeo Tonale restyling

Sotto le coperture del frontale del prototipo di Alfa Romeo Tonale Restyling si intravedono prese d’aria ridisegnate, ora più ampie e dal taglio più sportivo rispetto alla versione attuale. La targa, solitamente decentrata, risulta assente nelle immagini, mentre la griglia Alfa Romeo appare simile a quella già in uso, anche se non è da escludere l’introduzione di elementi ispirati alla nuova Junior. I fari a LED, sia anteriori che posteriori, sembrano al momento invariati rispetto all’attuale generazione. Sul retro, nonostante le pellicole coprano parte del paraurti, non emergono modifiche evidenti, suggerendo che eventuali novità siano ancora ben nascoste.

Le immagini spia di Alfa Romeo Tonale Restyling non rivelano eventuali aggiornamenti all’abitacolo, dove potrebbero arrivare schermi più grandi e modifiche all’ergonomia per migliorare l’esperienza a bordo. Anche sotto il cofano si attendono novità: l’attuale gamma della Tonale include versioni mild hybrid, sia a benzina che diesel, oltre alla plug-in hybrid, tutte candidate a ricevere aggiornamenti volti ad aumentare l’efficienza. L’assenza dei terminali di scarico visibili suggerisce che il prototipo sia equipaggiato con una motorizzazione ibrida. Inoltre, la protuberanza sul cofano anteriore potrebbe essere frutto delle camuffature, utili a mascherare la reale forma della carrozzeria. Vedremo quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello della casa automobilistica del biscione nel corso dei prossimi giorni.