Alfa Romeo lancia il noleggio a lungo termine “Flex & Free” in UK

Alfa Romeo in UK ha presentato il noleggio a lungo termine “FLEX & FREE”, un’offerta esclusiva per i clienti che desiderano provare un veicolo elettrico senza vincoli a lungo termine. Il contratto consente ai clienti di guidare l’Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale e, dopo sei mesi, di continuare a utilizzare la propria auto, passare a un nuovo modello o semplicemente andarsene*. Questa offerta offre ai conducenti l’opportunità di muovere i primi passi verso l’elettrificazione, con la certezza che, se un veicolo completamente elettrico non si adatta al loro stile di vita, avranno la flessibilità di cambiare. Con il noleggio a lungo termine FLEX & FREE, i clienti beneficeranno anche di una wall box gratuita e di un piano di assistenza Alfa Romeo.

Offerta disponibile su Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale

FLEX & FREE è una forma di noleggio a lungo termine (PCH) offerta da Stellantis Financial Services. Offre ai clienti la flessibilità di passare a un veicolo più adatto alle loro esigenze del momento, con la libertà di recedere dopo sei mesi, con un solo preavviso di un mese. Un costo iniziale fisso e nessuna preoccupazione per il deprezzamento o la dismissione alla fine del periodo, significa che il noleggio a lungo termine FLEX & FREE è progettato per offrire tranquillità.

Dopo un minimo di cinque mesi, i clienti possono dare un preavviso di un mese a Stellantis Financial Services e scegliere se recedere dal contratto di noleggio a lungo termine FLEX & FREE o scegliere un’altra nuova auto più adatta alle loro esigenze con un nuovo contratto di finanziamento. Offre flessibilità di utilizzo e l’opportunità di provare uno stile di vita completamente elettrico con l’Alfa Romeo Junior.

Utilizzando il noleggio a lungo termine FLEX e GRATUITO, Junior Elettrica Speciale è disponibile a partire da £ 499 al mese, per un periodo di 48 mesi con un canone iniziale di £ 1.497. I clienti che scelgono FLEX & FREE possono ora beneficiare anche del sussidio Alfa Romeo EV, che offre uno sconto di 1.500 £ su una Junior Elettrica, rendendo l’ingresso nella guida elettrica ancora più accessibile.

Jules Tilstone, Amministratore Delegato di Alfa Romeo UK, ha dichiarato: “In un mercato in rapida evoluzione, offriamo ai clienti la possibilità di avere il veicolo che desiderano, quando lo desiderano. Questa offerta è pensata per chi desidera provare un veicolo elettrico senza il timore di un impegno. Siamo certi che chi proverà la Junior Elettrica e percepirà lo speciale DNA Alfa Romeo che tutti i nostri modelli condividono, se ne innamorerà. Potrà inoltre beneficiare della wall box gratuita per rendere la ricarica domestica semplice ed economica. Tuttavia, se deciderà che il passaggio all’elettrico non fa al caso suo, potrà recedere dal contratto o passare a un altro modello, continuando a vivere l’esperienza Alfa Romeo”.

La Junior Elettrica Speciale è dotata di un motore elettrico da 156 CV e può percorrere fino a 400 km (WLTP) con una singola carica. Ricaricare la Junior è semplice e veloce: una ricarica del 20-80% da un caricabatterie rapido da 100 kW richiede meno di 30 minuti. Un kit di stile sportivo con Scudetto nero diamante, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega Petali da 18 pollici completa il look esterno. Gli interni presentano sedili del conducente regolabili elettricamente in sei posizioni in vinile e tessuto Spiga con funzione massaggio, volante in pelle, pedaliera sportiva e battitacco. Sono di serie anche la telecamera posteriore a 180 gradi, il cruise control adattivo con mantenimento della corsia e assistenza alla guida in caso di ingorgo, il portellone elettrico vivavoce e l’accesso senza chiave con accesso di prossimità, la pompa di calore, il cavo di ricarica Modo 3 e il caricabatterie di bordo da 11 kW.