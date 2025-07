Opel è il miglior formatore tedesco nel settore automobilistico

Oltre 27.000 apprendisti ad oggi non possono sbagliarsi: Opel è un’azienda leader nella formazione in Germania, che offre ai giovani interessanti prospettive future da oltre 160 anni. Lo confermano ora il FAZ Institute e la società di analisi e consulenza ServiceValue : nello studio “Training Champions 2025” , Opel si è classificata vincitrice del settore e quindi miglior fornitore di formazione tra le case automobilistiche tedesche. Questo rinnovato premio sottolinea la qualità delle diverse opportunità di formazione della casa tedesca: gli analisti hanno recentemente nominato il marchio con il fulmine “Miglior fornitore di formazione in Germania 2025” per i programmi di studio duali .

“Offrire percorsi formativi moderni, supporto personalizzato e quindi l’opportunità di un ingresso di successo nel mondo del lavoro: questo ha sempre contraddistinto Opel come azienda di formazione”, afferma Ralph Wangemann, Amministratore Delegato delle Risorse Umane e Direttore del Lavoro di Opel. “Siamo sempre all’avanguardia con nuovi percorsi di carriera, a vantaggio dei nostri tirocinanti e di noi come azienda. Siamo lieti che gli ultimi risultati dello studio lo riconoscano ancora una volta. Sono quindi ancora più lieto di annunciare l’apertura delle candidature per l’anno formativo 2026/27.”

Nel 2026, Opel offrirà nuovamente ai giovani l’opportunità di iniziare la propria carriera con un apprendistato, un programma di studio duale o un programma di studio cooperativo. Presso la sede di Rüsselsheim, sono disponibili undici diversi percorsi di apprendistato e corsi di laurea, più stimolanti e moderni che mai. Ad esempio, gli interessati (m/f/d) possono ora candidarsi per la prima volta per la posizione di ingresso come tecnico meccatronico per veicoli a motore per la tecnologia della carrozzeria o per il programma di studio cooperativo in meccatronica e formazione meccanica industriale.

A partire dal 1° settembre 2026, Opel offre programmi avanzati di formazione e studio presso la sede centrale, che includono corsi come tecnico meccatronico automobilistico per la tecnologia della carrozzeria, ingegnere meccatronico automobilistico per la tecnologia di sistema/alta tensione, meccanico di produzione, specialista informatico, tecnico elettronico per la tecnologia dell’automazione e ingegnere meccatronico.

Inoltre, sono disponibili programmi cooperativi come il programma di studio in meccatronica con formazione come meccanico industriale, il corso di laurea cooperativo in amministrazione aziendale con formazione come impiegato industriale, e programmi duali come la laurea in Ingegneria – Meccatronica con formazione come tecnico meccatronico, laurea triennale in Ingegneria – Ingegneria dei sistemi dei veicoli ed elettromobilità, e laurea triennale in informatica applicata e intelligenza artificiale.