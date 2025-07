La prossima Alfa Romeo Giulia attraverso degli schizzi alternativi mozzafiato

È difficile da credere, ma sono passati già dieci anni dalla presentazione della moderna Alfa Romeo Giulia. L’iconica berlina sportiva del marchio italiano è stata lanciata nel 2015 e, da allora, ha rappresentato una delle offerte più autentiche per chi cerca un’alternativa alle classiche tedesche come BMW Serie 3 o Mercedes Classe C.

Prodotta nello stabilimento di Piedimonte San Germano, la Giulia è conosciuta per la sua architettura a trazione posteriore (o integrale), per il suo handling puro e per la spettacolare variante Quadrifoglio spinta da un V6 biturbo di ispirazione Ferrari. Ora, però, si profila un cambio radicale: Alfa Romeo è pronta a voltare pagina e rivoluzionare il modello.

Se ne parla da tempo, forse con più di qualche lacrima agli occhi. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato del marchio, il prossimo capitolo della Giulia non sarà più una classica berlina a quattro porte, bensì un crossover sportivo, più vicino nel design alla futura generazione della Stelvio. Inizialmente si pensava a una transizione completa all’elettrico, ma nuovi rumor suggeriscono che potrebbe continuare a esistere anche una versione con motore termico.

Una trasformazione così drastica non poteva che suscitare reazioni contrastanti. Molti appassionati ritengono che un crossover, per quanto moderno e di tendenza, non possa raccogliere l’eredità di una berlina sportiva pura come la Giulia. Se fosse per loro, Alfa Romeo dovrebbe osservare con attenzione come si muovono i costruttori tedeschi e mantenere in gamma una quattro porte con assetto ribassato, fedele alla sua tradizione sportiva.

La community degli appassionati non è rimasta a guardare e online sono apparse numerose interpretazioni non ufficiali di quella che potrebbe essere la nuova Giulia, immaginata come una berlina elegante e dinamica, non come un SUV.

L’ultima proposta arriva da outlaw sketches su Instagram. La vettura immaginata non arriva da rendering digitali, ma da schizzi artistici che mostrano una sportiva compatta con il classico scudetto Alfa, grandi prese d’aria sul paraurti, un cofano scolpito e cerchi concavi di ampie dimensioni. Se il futuro della Giulia seguisse davvero questa linea, difficilmente qualcuno avrebbe da ridire.