Fiat Ulysse restyling: ecco le prime foto spia del modello aggiornato

Fiat Ulysse, la grande monovolume firmata Fiat Professional, si prepara a un restyling, come confermato da alcune foto spia condivise dal carspotter Walter Vayr sui social. Le immagini mostrano un prototipo che anticipa la versione aggiornata del veicolo, noto per la sua spaziosità e versatilità.

Il nuovo Fiat Ulysse presenta un camuffamento soprattutto sulla parte anteriore, che copre quasi completamente il frontale, mentre il retro è meno nascosto. Questo suggerisce un rinnovamento più marcato del muso, con possibili modifiche a fari, griglia e paraurti per un aspetto più moderno. Al contrario, il posteriore dovrebbe subire cambiamenti più contenuti, concentrati principalmente sul lettering Fiat al centro del portellone e su una diversa disposizione dei fanali, mantenendo nel complesso un design simile all’attuale.

Oltre al restyling estetico esterno, il nuovo Fiat Ulysse potrebbe migliorare significativamente l’abitacolo, aggiornando la tecnologia a bordo e introducendo nuove funzionalità per aumentare comfort e praticità. Questa evoluzione mira a mantenere alta la competitività di un veicolo apprezzato per la sua spaziosità, le porte laterali scorrevoli e la configurazione con 8 o 9 posti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non si prevedono cambiamenti significativi rispetto all’attuale offerta. Il nuovo Fiat Ulysse continuerà a proporre le due opzioni già presenti: la versione con motore diesel e quella completamente elettrica. Quest’ultima, denominata E-Ulysse, si distingue per un’autonomia dichiarata che raggiunge fino a 340 chilometri nel ciclo WLTP, un dato che ne sottolinea la praticità e l’efficienza anche in ottica di sostenibilità ambientale.

Grazie a questa combinazione di motorizzazioni, il veicolo mantiene la capacità di soddisfare un’ampia gamma di esigenze, offrendo soluzioni adatte sia a chi privilegia la tradizionale alimentazione a gasolio sia a chi preferisce un’alternativa più ecologica e a zero emissioni. Di conseguenza, il nuovo Ulysse continuerà a rappresentare un’opzione versatile, moderna e tecnologicamente avanzata per chi cerca un monovolume spazioso e funzionale.