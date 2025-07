Fiat Panda Hybrid: prezzo bassissimo con gli eventuali incentivi statali

Oggi ci vogliamo chiedere quanto costerebbe Fiat Panda Hybrid con i possibili incentivi auto 2025. Attualmente, grazie a una promozione attiva, la city car italiana è acquistabile a 10.650 euro. Se si applicasse lo schema degli incentivi passati — che prevedeva uno sconto di 3.000 euro per le ibride leggere (MHEV) in caso di rottamazione — il prezzo finale potrebbe scendere fino a circa 7.650 euro. Una cifra vicina a quella della Fiat Topolino, venduta a 7.544 euro (escluse offerte).

In caso di ritorno degli incentivi statali Fiat Panda Hybrid potrebbe costare quanto o meno di una Fiat Topolino

Naturalmente, si tratta di stime basate su scenari ipotetici e sull’eventuale mantenimento dell’attuale sconto promozionale rispetto al listino base di 15.950 euro per la Fiat Panda Hybrid entry-level. Tuttavia, è evidente come incentivi di questo tipo potrebbero stimolare ulteriormente il mercato, non solo per le elettriche ma anche per le ibride.

Estendendo il ragionamento ad altre ibride oltre Fiat Panda Hybrid, si possono ipotizzare cali di prezzo interessanti grazie agli eventuali incentivi auto 2025. La nuova Citroën C3, ad esempio, potrebbe scendere da 20.950 euro di listino a circa 17.950 euro, applicando uno sconto simile a quello previsto per le MHEV. La Fiat Grande Panda, oggi in promozione a 16.950 euro, potrebbe arrivare a 13.950 euro qualora l’offerta attuale venisse mantenuta e sommata agli incentivi.

Un’opzione molto competitiva nel panorama full hybrid è la MG 3 Hybrid+, attualmente in promozione a 17.440 euro e potenzialmente acquistabile a 14.440 euro con un eventuale bonus. Anche la Suzuki Swift 1.2 Waku rientrerebbe tra le candidate più interessanti, con un prezzo promozionale di 16.900 euro che potrebbe scendere a 13.900 euro. Tuttavia, resta l’incertezza legata all’attesa per il nuovo Ecobonus: senza chiarezza in tempi rapidi, il mercato – soprattutto quello elettrico – rischia di subire un ulteriore rallentamento.