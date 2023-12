Nuovo Fiat E-Ulysse: ecco come cambia il design, la tecnologia e l’autonomia

Nuovo Fiat E-Ulysse è il “people mover” completamente elettrico che ha segnato il ritorno del Marchio nel segmento dei Veicoli Multiuso in Europa. La sua migliorata autonomia elettrica insieme alla modularità degli interni lo rendono il veicolo ideale per i servizi di trasporto alberghiero, taxi e trasferimenti VIP, poiché soddisfa ogni esigenza di guida sia cittadina che extraurbana. Si distingue inoltre per la sua compattezza ai vertici della categoria, garantendo piena libertà di movimento.

Il nuovo Fiat E-Ulysse si propone con un’autonomia elettrica migliorata per soddisfare ogni esigenza di mobilità sia in città che fuori

La nuova versione BEV è dotata di nuovi e più efficienti powertrain per garantire le migliori prestazioni e autonomia elettrica, e sono disponibili due capacità di batteria per offrire la migliore soluzione a seconda dell’utilizzo: 50 kWh, con un’autonomia fino a 224 km, e 75 kWh, che offre un’autonomia elettrica migliorata fino a 350 km nel ciclo WLTP. La Fiat E-Ulysse è inoltre dotata di nuovi paddle per la selezione della frenata rigenerativa, disponibili in tre livelli in modo che il cliente possa scegliere il livello di frenata rigenerativa preferito tra Leggero, Medio e Forte.

L‘E-Ulysse è dotato di un nuovo cruscotto anteriore con la nuova firma del marchio, fari di livello superiore full eco LED e un abitacolo rinnovato con un nuovo volante con controlli integrati per ADAS, radio e telefono cellulare. Il cruscotto presenta una nuova gamma di Infotainment, più vani portaoggetti e spazi di stivaggio esistenti più ampi, offrendo spazio e comfort ancora maggiori a bordo. Gli interni possono essere facilmente riconfigurati in base alle esigenze di trasporto di passeggeri e bagagli: sono disponibili fino a 9 configurazioni di posti. Con innumerevoli possibilità di modulare lo spazio, E-Ulysse è il compagno ideale per i professionisti che offrono un servizio di transito collettivo, così come per chi viaggia in buona compagnia, anche nei viaggi di piacere come una fuga in montagna o al mare.

La Fiat E-Ulysse offre un eccezionale livello di sicurezza grazie agli ADAS nuovi ed esistenti per rendere più semplice per il conducente prevenire potenziali pericoli. È dotato di Connected Intelligent Speed ​​Assistance, Lane Keeping Assist per correggere tempestivamente l’angolo di sterzata se il veicolo esce dalla propria corsia, Advanced Emergency Braking System, che attiva autonomamente i freni in caso di pericolo di collisione, e nuovi airbag laterali. Sono stati apportati anche aggiornamenti strutturali per migliorare ulteriormente e in modo significativo la sicurezza passiva. La nuova E-Ulysse è inoltre dotata di una nuova telecamera posteriore da 180° e dell’Active Cruise Control, che mantiene automaticamente la velocità del veicolo al valore programmato dal conducente e regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede. Per garantire la massima sicurezza sono inoltre offerti il ​​Side Parking Assist (FlankGuard) e il Blind Spot Detection con sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Quest’ultimo informa il conducente della presenza di un veicolo che circola in una corsia adiacente ed è posizionato nell’angolo cieco destro o sinistro, mentre il sistema FlankGuard fornisce informazioni sulla vicinanza di ostacoli posizionati lungo i lati del veicolo operativo. In termini di Infotainment, l’Infotainment Avanzato è di serie a bordo, con un ampio touchscreen HD da 10″, assistente vocale e funzionalità complete di Apple Car Play, Android Auto, WiFi & Connettività Bluetooth. La versione top di gamma prevede anche la Navigazione connessa.