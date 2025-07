Santo Ficili: “Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia presto il nuovo piano, il ritorno alle gare è possibile”

Il nuovo CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, nel corso di un’intervista rilasciata al programma Strade e Motori su Radio 24 è tornato a parlare del futuro della casa automobilistica del biscione. “Alfa Romeo costruisce il proprio futuro partendo da una storia lunga 115 anni, ricca di modelli iconici come Giulietta, Spider, Duetto e Alfetta. Non si tratta di nostalgia, ma di un modo per valorizzare il passato e ripensare il domani di questo marchio straordinario,” spiegano dal brand. “Siamo un marchio globale, con oltre 300 club di appassionati nel mondo, e questo è davvero fantastico.”

Santo Ficili: “Presto annunceremo il nuovo piano di Alfa Romeo”

La filosofia di Alfa Romeo si basa su tre pilastri fondamentali secondo quanto dichiarato da Santo Ficili: “Il design italiano, perché le nostre vetture sono disegnate in Italia, la dinamica e il piacere di guida, e naturalmente la storia di questo meraviglioso brand che guarda alla sportività accessibile.” “Per noi la qualità è fondamentale,” sottolineano ancora, “e chiediamo ai concessionari e alla produzione il massimo impegno su questo fronte.” I risultati confermano la strategia: “Le performance sono positive, Junior sta andando benissimo con oltre 43.000 ordini e un incremento del 20% rispetto all’anno scorso.”

Sull’elettrificazione, Santo Ficili sembra avere le idee chiare: “La Terra ci sta chiedendo di fare qualcosa nel suo rispetto e Alfa Romeo è totalmente allineata a questo percorso verso l’elettrificazione.” La Junior sta dando risultati incoraggianti anche su questo fronte: “Siamo attorno al 16% di elettrico e immaginiamo di salire ancora arrivando al 20%.” L’Italia, però, fatica ancora a tenere il passo con altri mercati: “Siamo un po’ indietro rispetto al Nord Europa, ma è un percorso necessario. La transizione richiede tempo, i clienti devono imparare a usare un’auto elettrica che è diversa da una endotermica, e puntiamo molto sui nostri concessionari per accompagnarli in questa evoluzione. Abbiamo una gamma che ci consente di farlo e siamo pronti.”

Guardando al futuro, Alfa Romeo conferma l’impegno sui modelli attuali e annuncia un piano di sviluppo: “La performance di Giulia e Stelvio è positiva, Junior sta andando alla grande, Tonale continua a performare bene. Stiamo lavorando al futuro della Giulia e dello Stelvio.” E sul motorsport: “Alfa Romeo ha una storia nel racing e non ci precludiamo nulla per il futuro, gli inglesi dicono Sky is the limit.”