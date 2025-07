Nuova Lancia Gamma HF: ecco da che prezzo potrebbe partire

Nuova Lancia Gamma HF dovrebbe essere la futura top di gamma della prossima ammiraglia del marchio piemontese il cui debutto è previsto nel corso del 2026. La vettura come sappiamo sarà costruita a Melfi insieme alla DS N.8 e alla nuova Jeep Compass e forse in futuro anche insieme ad un nuovo misterioso modello di Alfa Romeo. Si tratterà di una versione ad alte prestazioni che ovviamente avrà il prezzo più caro dell’intera gamma. Al momento non ci sono certezze sui prezzi dato che bisognerà aspettare la presentazione e l’apertura degli ordini. Tuttavia è possibile fare delle supposizioni.

Ecco come potrebbe apparire il design della nuova Lancia GAmma HF versione top di gamma della futura ammiraglia

Il sito francese Auto-moto.com nelle scorse ore ha ipotizzato in un render quello che potrebbe essere lo stile della nuova Lancia Gamma HF e inoltre ha fatto anche delle ipotesi su quello che potrebbe essere il prezzo di partenza. La futura Lancia Gamma HF sarà una berlina rialzata, dal taglio sportback, che utilizzerà la stessa piattaforma della gemella francese DS N.8. Nonostante il progetto punti a un segmento di mercato ristretto, resta l’auspicio che Lancia riesca a sorprenderci positivamente, conquistando un pubblico più ampio di quanto previsto. Il modello potrebbe rilanciare l’immagine di Lancia in Europa puntando su eleganza e innovazione, in un segmento ancora poco esplorato.

Per quanto riguarda il prezzo i francesi ipotizzano che essendo la futura versione top di gamma la nuova Lancia Gamma HF possa avere un prezzo di partenza intorno ai 75 mila euro. Si tratta di un’ipotesi plausibile considerato si tratta della versione top di gamma di un brand premium. Infine per quanto riguarda il motore, si pensa che questa auto nella versione top sarà solo elettrica con una potenza che potrebbe raggiungere quota 375 cavalli. Ovviamente sono solo ipotesi in attesa di conoscere le specifiche reali che saranno rivelate in fase di debutto nel corso del primo trimestre del prossimo anno.