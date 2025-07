Richiamo motore Puretech Gen 3: le auto interessate, ci sono anche Alfa Romeo Junior e Fiat Grande Panda

Come vi abbiamo scritto due giorni fa, Stellantis sta richiamando 238 mila veicoli a causa di problemi relativi al motore Puretech Gen 3, ultima evoluzione di quel PureTech che tanti problemi ha causato in passato. Come vi abbiamo già scritto in precedenza, Il problema riguarda la coppia di serraggio non adeguata su alcuni dadi del tubo ad alta pressione che collega la pompa al rail dell’iniezione. Questa situazione potrebbe, in casi estremi, provocare una perdita di benzina, con il rischio potenziale di un principio di incendio. Tuttavia, Stellantis sottolinea che si tratta di una eventualità molto rara e remota, precisando che sono stati presi provvedimenti per minimizzare qualsiasi pericolo derivante da questa possibile anomalia.

Ecco tutti i veicoli coinvolti nel maxi richiamo di Stellantis per il motore PureTech Gen 3

Oggi però vi vogliamo scrivere esattamente quanti e quali sono i modelli coinvolti in questo richiamo di Stellantis che riguarda il motore Puretech Gen 3. Sono oltre venti i modelli Stellantis coinvolti da questa problematica, il che dimostra quanto questo motore sia ampiamente utilizzato all’interno della gamma del gruppo automobilistico.

Tra i modelli interessati figurano vetture di diversi marchi come Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot, con numerose versioni che spaziano dalla prima alla terza generazione. L’intervento per risolvere il problema sarà effettuato gratuitamente e richiederà circa trenta minuti in officina. In pratica, i tecnici dovranno controllare e, se necessario, sistemare il serraggio dei dadi del tubo ad alta pressione e delle viti del rail di iniezione. Solo in Francia, questo richiamo coinvolgerà quasi 238 mila veicoli. Questo richiamo è dunque un’operazione importante per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei motori su un ampio numero di modelli del gruppo Stellantis.

Ecco la lista: Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Citroën C4, Citroën C4 X, Citroën C5 Aircross, Citroën C5 X, DS DS 3, DS DS 4, Fiat 600, Fiat Grande Panda, Jeep Avenger, Lancia Ypsilon, Opel Astra, Opel Corsa, Opel Frontera, Opel Grandland, Opel Mokka, Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 408, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 5008.