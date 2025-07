Restauro di una leggenda: Alfa Romeo GTV 1971 ritrovata dopo oltre 40 anni

Le scoperte di auto d’epoca dimenticate in fienili polverosi o magazzini abbandonati sono (incredibilmente) abbastanza frequenti, ma poche hanno la fortuna di rinascere. Una di queste eccezioni è una splendida Alfa Romeo 1750 GTV del 1971, salvata dall’oblio grazie al canale britannico su YouTube RC Classic Garage.

La sportiva italiana è rimasta abbandonata in un deposito per oltre quattro decenni, dopo che il proprietario originale lasciò il Regno Unito a metà anni Ottanta. Da allora, nessuno l’aveva più toccata. Oggi, però, questa coupé Alfa Romeo è pronta per una seconda vita.

Nonostante l’evidente strato di muschio e sporco che ricopre la carrozzeria della GTV, i segni di corrosione strutturale importante sono sorprendentemente assenti. Il telaio appare in condizioni solide e gli interni, con rivestimenti bicolore originali, sembrano recuperabili con una faticosa e profonda pulizia.

Il contachilometri della GTV segna 111.045 km, mentre la documentazione dimostra che il motore è stato completamente revisionato a circa 85.000 km. Anche il cambio manuale a cinque marce, noto per i suoi problemi di sincronizzazione, è stato rifatto a poco più di 70.000 km.

La 1750 GTV, lanciata nel 1967 come evoluzione della Giulia Sprint GT Veloce, montava un brillante motore quattro cilindri bialbero da 1,8 litri, in grado di erogare 120 CV e 186 Nm di coppia. Il modello includeva sospensioni migliorate, barra antirollio e freni a disco maggiorati, rendendola una delle vetture sportive più sofisticate del suo tempo. Autodelta, la divisione competizioni di Alfa Romeo, sviluppò anche una leggendaria versione GTAm con potenze superiori ai 230 CV. Secondo i registri, furono prodotte 44.269 unità della 1750 GTV tra il 1967 e il 1972, ma gli esemplari con guida a destra, come questo, sono estremamente rari.

Il nuovo proprietario, protagonista impegnato nei video che raccontano la “saga” di questa rinascita lenta ma meticolosa, ha già restaurato una GTV del 1969 e una Duetto Spider del 1967, anch’esse salvate da condizioni critiche. Un’analisi iniziale ha rivelato due buchi nel pianale, riparazioni precedenti da rifare e ruggine localizzata. Tuttavia, l’esperto ritiene che la base sia solida e perfetta per un restauro attento e mirato a uno stato quasi perfettamente identico all’originale. Si susseguono, ancora in queste settimane, i racconti sul canale di questa bellissima storia tricolore ma narrata in inglese.

Una volta riportata all’antico splendore, questa 1750 GTV si unirà a una collezione di classici restaurati con passione. Secondo classic.com, i modelli del 1971 completamente restaurati e scintillanti possono superare i 40.000 euro nelle aste, rendendo questo recupero non solo emozionante, ma anche un potenziale investimento davvero niente male.