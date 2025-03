Alfa Romeo GTV-6 rimasta a lungo nel silenzio di un fienile, si vende a 1 dollaro

L’Alfa Romeo GTV-6 è considerata oggi una vera icona dell’automobilismo, un classico che continua a guadagnare valore e fascino tra gli appassionati. Ecco perché questo esemplare del 1982, recentemente riportato alla luce da un fienile nel Michigan, potrebbe essere un’opportunità interessante per chi ama le sfide del restauro. Attualmente è in vendita su eBay Motors, sebbene necessiti di un intervento significativo per tornare agli antichi fasti.

Nonostante sia rimasta al chiuso per anni, questa GTV-6 non è scampata ai tipici segni dell’usura, soprattutto per chi conosce il clima del Midwest. La corrosione è visibile su diverse parti della carrozzeria, dal parafango anteriore ai montanti laterali, fino al bordo del parabrezza.

A livello estetico, l’auto sembra piuttosto integra, con interni completi, vetri originali e le ruote OEM ancora al loro posto. Il contachilometri segna circa 87 mila chilometri, un dato che potrebbe indicare un utilizzo limitato prima del lungo periodo di inattività. Sotto il cofano, quando nuova, questa Alfa montava il leggendario V6 “Busso” da 2,5 litri, abbinato a un cambio manuale a cinque marce posizionato posteriormente per una distribuzione dei pesi ottimale.

Al momento dell’ultima offerta, l’auto era quotata a 365 dollari, con quattro giorni rimanenti all’asta. Trattandosi di un’asta senza riserva, il prezzo potrebbe rimanere interessante, ma riportare su strada una GTV-6 in queste condizioni non sarà un’impresa economica. Tuttavia, chiunque abbia avuto il piacere di guidare una di queste Alfa sa bene che ogni sforzo potrebbe essere ampiamente ripagato dal piacere di guida e dal sound inconfondibile del suo V6.

Questo esemplare fa parte di un lotto più ampio di veicoli europei e britannici ritrovati nella stessa proprietà. La base d’asta parte addirittura da 1 dollaro, ma l’offerta più recente si aggirava attorno ai 1,25 dollari.

La GTV-6 è celebre per il suo rombo inconfondibile, e fa un certo effetto vedere questa unità ridotta al silenzio. È difficile dire se il colore originale fosse blu o nero, ma i pannelli appaiono solidi, il che è un buon segno per chi considera un restauro. Anche all’interno, l’auto conserva dettagli autentici, come il volante in legno originale e il pomello del cambio di fabbrica. Vale la pena salvarla? Ma che domande, certo che sì.