Peugeot incrementa la sua crescita in un mercato importante nel primo semestre 2025

Peugeot continua la sua forte crescita sul mercato polacco, incrementando le vendite per il terzo mese consecutivo e registrando un impressionante aumento del 28,5% nelle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri a giugno 2025 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Con 1.109 veicoli immatricolati (SO+SD), il marchio francese rafforza la sua posizione, raggiungendo una quota di mercato del 2,00%, con un aumento di 0,48 punti percentuali.

Tra la gamma di autovetture Peugeot, spicca in particolare il modello 3008. Questo nuovo modello, lanciato sul mercato polacco lo scorso anno, ha registrato un aumento significativo delle immatricolazioni, quasi 3,5 volte: 183 unità a giugno 2025, rispetto alle 54 unità di giugno 2024. Forte di questo successo, all’inizio di questo mese la casa del leone ha ampliato l’offerta di questo modello in Polonia aprendo gli ordini per la sua variante più potente, la E-3008 Dual Motor con trazione integrale 100% elettrica e 325 CV.

Anche 2008 (+221%) e 5008 (+168%) hanno ottenuto ottimi risultati, a dimostrazione della crescente popolarità dei SUV del marchio francese. La 408 ha mantenuto il suo ritmo di crescita dinamico, registrando il 35% di immatricolazioni in più a giugno rispetto all’anno precedente, mentre la popolare 208 ha migliorato il suo risultato del 18%. A giugno 2025, in Polonia sono state immatricolate 940 nuove autovetture Peugeot, con un aumento del 35% su base annua e una quota di mercato dell’1,90% (+0,51 punti percentuali).

Peugeot rafforza anche la sua posizione nel segmento dei veicoli commerciali. Giugno si è concluso con un aumento delle immatricolazioni del 2%, raggiungendo 168 veicoli e una quota di mercato del 2,83% (+0,37 punti percentuali). Il modello Partner ha guidato la crescita in questo segmento all’interno della gamma del marchio francese (+125%). Nel primo semestre del 2025, il marchio ha immatricolato 1.025 veicoli commerciali, con un solido aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024 (quota di mercato del 3,10%, +0,39 punti percentuali).

Da gennaio a giugno, Peugeot ha immatricolato in Polonia un totale di 6.153 autovetture e furgoni, con un aumento del 7% rispetto al primo semestre del 2024. Ciò ha portato il marchio a una quota di mercato dell’1,93%, in leggero aumento (+0,08 punti percentuali).

“Grazie all’ampia e moderna gamma di modelli Peugeot, incentrata su innovazione, piacere di guida, comfort e motori a basso consumo, nonché all’implementazione di una strategia di prezzo ben ponderata nel mercato polacco, il marchio ha registrato una solida crescita per il terzo mese consecutivo e ha aumentato la sua quota nei segmenti chiave B e C del mercato polacco”, ha dichiarato Tomasz Gałaszkiewicz, Direttore del Marchio del leone in Polonia. “Anno dopo anno, il nostro brand sta gradualmente rafforzando la sua posizione, confermando di essere la scelta di un numero crescente di clienti sia nel segmento delle autovetture che in quello dei veicoli commerciali.”