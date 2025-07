Citroën ë‑C3 Aircross Extended Range offre fino a 400 chilometri di autonomia

La nuova Citroën ë‑C3 Aircross cinque posti è il primo SUV 100% elettrico di Citroën nel segmento B-SUV. È dotato di un motore elettrico da 83 kW (113 CV) e di un pacco batteria da 44 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 306 chilometri (WLTP). La ricarica richiede solo 26 minuti (20-80% con una stazione di ricarica rapida da 100 kW).

Con un’autonomia fino a 400 chilometri Citroën ë-C3 Aircross Extended Range offre ancora più libertà e flessibilità

Per i veri amanti delle lunghe distanze, Citroën presenta ora una versione con batteria più capiente (54 kWh): Citroën ë-C3 Aircross Extended Range. Con un’autonomia fino a 400 chilometri (WLTP), questa versione altrettanto potente offre ancora più libertà e flessibilità, ideale per i viaggi più lunghi, per chilometraggi di lavoro più lunghi e per una maggiore tranquillità. Senza rinunciare a spazio o stile, questo SUV elettrico è perfetto per tutti. La versione Extended Range è disponibile in tre allestimenti: YOU, PLUS e MAX.

YOU è l’allestimento base di Citroën ë-C3 Aircross Extended Range, ma offre una sorprendente quantità di equipaggiamenti di serie. Questo modello è dotato di sospensioni Citroën Advanced Comfort, Head-up Display Citroën, fari automatici e sensori di parcheggio posteriori. Sono inclusi anche il cruise control, il riconoscimento della segnaletica stradale e una stazione per smartphone con connettività Bluetooth e USB-C. Di serie anche aria condizionata, alzacristalli elettrici anteriori e cerchi in acciaio da 16 pollici, oltre al supporto per la ricarica rapida fino a 100 kW.

Il modello PLUS di Citroën ë-C3 Aircross Extended Range fa un ulteriore passo avanti. Un ampio touchscreen da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless, porte USB-C aggiuntive e sei altoparlanti offrono una connettività moderna. Il sensore pioggia automatico, il climatizzatore automatico, la telecamera posteriore, i vetri oscurati, la consolle centrale rialzata con bracciolo, i mancorrenti al tetto e i consueti sedili Citroën Advanced Comfort migliorano il comfort. Anche i dettagli cromatici esterni e i cerchi in acciaio da 17 pollici più grandi sono di grande impatto. All’interno, l’allestimento Urban Bronze crea un’atmosfera più lussuosa.

Il modello MAX di Citroën ë-C3 Aircross Extended Range offre l’allestimento più esclusivo. Questa versione aggiunge funzionalità come sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, specchietto retrovisore interno antiriflesso e navigatore satellitare 3D. I cerchi in lega da 17 pollici, il tetto bicolore e l’illuminazione ambiente esaltano la sensazione di esclusività. All’interno, spicca l’elegante ambiente Metropolitan Grey, con rivestimenti effetto pelle e dettagli bianchi.