Alfa Romeo Tonale restyling: in arrivo a fine 2025, ecco cosa cambierà

Alfa Romeo Tonale restyling sta per arrivare. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime foto spia della versione aggiornata del SUV di segmento C del biscione. Il suo debutto è previsto entro fine anno. Questo aggiornamento servirà a favorire le vendite del modello nei prossimi anni in attesa della nuova generazione o comunque di una sua erede che vedremo molto probabilmente nel corso del 2028.

A fine 2025 Alfa Romeo Tonale restyling: ecco cosa cambierà per il SUV di segmento C del biscione

In questi giorni in tanti si stanno domandando cosa cambierà con Alfa Romeo Tonale restyling rispetto al modello attuale. Iniziamo subito col dire che non ci saranno stravolgimenti. Non avrebbe del resto molto senso dato che all’arrivo della erede dovrebbero mancare 2 o 3 anni al massimo. Le principali novità infatti saranno concentrate nella tecnologia con alcuni miglioramenti che avranno l’obiettivo di colmare determinate lacune riscontrate nel modello attuale rendendolo più competitivo sul mercato rispetto alla concorrenza.

Dal punto di vista tecnologico le principali novità per Alfa Romeo Tonale restyling riguarderanno il sistema di infotainment. E’ questa la cosa su cui si starebbero concentrando i tecnici di Alfa Romeo. Ci dovrebbero essere novità anche per quanto riguarda i sistemi di gestione del motore e del cambio per rendere il modello ancora più efficiente e prestante. Questo allo scopo di rendere il SUV ancora più piacevole da guidare e migliorare ulteriormente anche il comfort all’interno del veicolo.

Sebbene le prime foto spia non mostrassero alcuna differenza estetica, non escludiamo che alla fine qualche piccola novità estetica possa anche esserci ma probabilmente meno di quanto ipotizzano i render che vi mostriamo in questo articolo. Non escludiamo infine la presenza di nuovi allestimenti mentre sembra assai improbabile che vi possa essere qualche novità alla gamma dei motori.