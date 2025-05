Alfa Romeo Junior pronto a conquistare anche il Giappone

Stellantis Japan presenterà il SUV compatto Alfa Romeo Junior il 24 giugno, giorno in cui il brand milanese festeggia i suoi primi 115 anni di attività. Ieri 13 maggio, è stato pubblicato un sito teaser in cui il modello viene mostrato in anteprima ai clienti giapponesi. Dunque il recente modello del biscione arriva in un nuovo mercato dove spera di fare bene come del resto sta avvenendo anche in Europa.

Il debutto di Alfa Romeo Junior in Giappone avverrà il prossimo 24 giugno

Alfa Romeo Junior è il nuovo entry level della gamma della casa milanese. Il SUV grazie al suo design dinamico che incarna l’estetica e la passione italiana ed evoca la bellezza muscolosa di un atleta, sembra avere le carte in regola per fare bene anche nel mercato auto nipponico dove arriva forte di quasi 40 mila ordini ottenuti in Europa. La carrozzeria compatta e maneggevole è ricca di emozionale design italiano e delle tradizionali prestazioni di guida Alfa Romeo.

Anche in Giappone saranno disponibili due tipi di propulsione: ibrida leggera (MHEV) ed elettrica a batteria (BEV). In vista del lancio di Alfa Romeo Junior in Giappone previsto per martedì 24 giugno, il sito apposito presenterà un video teaser e una campagna di omaggi, oltre a un invito agli ambasciatori per promuovere il fascino del nuovo modello di Alfa Romeo.

Alfa Romeo in vista del lancio del suo nuovo SUV compatto sta reclutando ambasciatori ufficiali per diffondere il fascino di Alfa Romeo Junior al maggior numero di persone possibile. Agli ambasciatori verrà chiesto di postare post sull’attrattiva del marchio e su Junior su Instagram. Utilizzando l’hashtag #iamjunior, promuoveremo il concetto del brand sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo a rafforzare il marchio.

Vedremo dunque come Alfa Romeo Junior sarà accolto in Giappone e se anche in estremo oriente il nuovo modello che ha riportato il marchio milanese nel segmento B del mercato riuscirà a dire la sua in un mercato storicamente difficile per i brand europei.