Nuova Fiat Multipla se tornerà lo farà per stupire ancora il mondo

Nuova Fiat Multipla che inizialmente si pensava potesse essere il nome per la prossima novità di Fiat e cioè il SUV di segmento C dalle forme squadrate attualmente soprannominato nuova Fiat Pandissima, molto probabilmente tornerà sul mercato ma più avanti. Si parla del 2028 o forse addirittura del 2029. L’idea di riportare in vita il mitico modello frulla nella testa dei dirigenti della casa torinese già da qualche tempo con il CEO Olivier Francois che di recente non ha escluso il ritorno del nome Multipla nella gamma di Fiat ma per un modello che possa avere numerosi elementi in comune con la mitica monovolume che tanto ha fatto discutere durante la sua carriera per uno stile che difficilmente lasciava indifferenti.

Forse entro fine decennio nella gamma di Fiat ci sarà ancora spazio per una nuova Fiat Multipla

“Incoraggio fortemente il team a spingersi oltre i limiti attuali, affinché il prossimo modello che seguirà questi primi due possa integrare soluzioni davvero innovative, capaci di rivoluzionare il modo in cui trasportiamo più persone, in modalità del tutto inaspettate. In un simile scenario, potrebbe persino chiamarsi nuova Fiat Multipla. Non sto parlando di un semplice allestimento come quello già visto su Citroën C3 Aircross o Opel Frontera, che offrono sette posti su tre file. Quello che ho in mente è qualcosa di ancora più originale e avanzato, anche se l’idea di seguire quella direzione mi tenta. “Tutto dipenderà dal nostro livello di intransigenza verso ciò che intendiamo davvero con il concetto di Multipla”, ha rivelato Olivier François.

Insomma le possibilità che una nuova Fiat Multipla possa ad un certo punto palesarsi all’interno della gamma di Fiat ci sono e sono anche buone. Molto dipenderà da come andranno le cose nel frattempo sul mercato per la casa torinese e da come cambieranno gusti ed esigenze dei clienti a livello globale. Se un modello di questo potrebbe fare gola a molti allora è assai probabile che Fiat possa provare e rimettere piede in quel segmento di mercato con un modello che tornerebbe per stupire ancora una volta il mondo intero.