Fiat Mobi 2026: interni in stile Strada per sopravvivere all’avvento della Grande Panda

Fiat Mobi 2026 subirà un profondo restyling che le permetterà di rimanere competitiva sul mercato e nella gamma di Fiat. Questo anche dopo l’arrivo in Sud America di Fiat Grande Panda che da quelle parti come sappiamo avrà un nome diverso e molto probabilmente si chiamerà nuova Fiat Argo. Secondo quanto riportato dall’affidabile sito Autos Segredos, la vettura sarà dotata della stessa plancia vista nella attuale Strada e Fiorino.

Autos Segredos ha avvistato in Brasile un prototipo della hatchback con gli interni rivestiti in tessuto per nascondere la novità. Questo cambiamento darà nuova linfa a questa utilitaria, anche con l’arrivo della nuova generazione di Argo che come detto non sarà altro che la versione brasiliana di Grande Panda.

Fiat sta preparando grosse novità per Fiat Mobi 2026 che avrà la stessa plancia di Strada e Fiorino

Le bocchette di ventilazione laterali saranno le stesse di Fiat Strada, mentre quelle centrali saranno più verticali e alla stessa altezza del sistema multimediale. I comandi delle luci di emergenza e dello sbrinatore del lunotto posteriore si troveranno sopra lo spazio dedicato all’impianto audio. Il prototipo avvistato dal sito brasiliano aveva lo stesso sistema multimediale della Fiat Strada. I comandi dell’aria condizionata si trovano nella stessa posizione, ma sono dotati di una nuova copertura.

Anche la consolle centrale cambia e, come nella Strada, si integra nel cruscotto di Fiat Mobi 2026. Sono previste inoltre modifiche anche al volante della city car che adesso sarà simile a quello di Argo e della stessa Strada. Novità sono previste anche per i rivestimenti degli sportelli del veicolo che saranno gli stessi della Strada. Per quanto concerne i sedili non ci saranno invece cambiamenti rispetto alla gamma attuale.

Dal punto di vista estetico e del design esterno, il prototipo della Fiat Mobi 2026 non presenta alcun cambiamento evidente rispetto alla versione attuale. La carrozzeria della vettura subcompatta resterà invariata, senza aggiornamenti visivi o restyling significativi. Anche i coprimozzi delle ruote si confermano gli stessi già utilizzati nella linea attuale, contribuendo a rafforzare l’identità visiva del modello.

Sotto il cofano, la Fiat Mobi 2026 sarà ancora equipaggiata con l’affidabile motore 1.0 Firefly, capace di sviluppare una potenza massima di 71 cavalli a 6.000 giri al minuto utilizzando benzina, e fino a 75 cavalli con l’uso di etanolo. La coppia massima sarà di 10 kgfm a 3.250 giri/min con alimentazione a benzina e salirà a 10,7 kgfm con l’utilizzo di etanolo. Questo propulsore sarà abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti, garantendo così una guida semplice ed efficiente sia in città che nei tragitti extraurbani.