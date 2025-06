Stellantis Mirafiori: avanzano i lavori per la nuova Fiat 500 ibrida

Dal 23 giugno fino al primo luglio, presso lo stabilimento Carrozzeria Stellantis Mirafiori, situato a Torino, continueranno i lavori preparatori in vista dell’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida, la cui commercializzazione è prevista per il prossimo mese di novembre. In particolare, come comunicato dalla società, verrà installato uno dei componenti più importanti e strategici della linea produttiva. Si tratta dell’impianto automatico di erogazione del carburante, che comprende un robot Comau con la sua unità di controllo dedicata, dotato di una “pistola” per l’erogazione e un avanzato sistema di visione guidata, progettato per individuare con precisione la posizione del bocchettone di rifornimento su ogni vettura.

Pausa produttiva a Mirafiori per l’installazione del nuovo impianto automatico di rifornimento sulla 500 ibrida

La struttura di Stellantis Mirafiori viene completata da un sistema di “inseguimento” che consente il coordinamento tra il robot e il basamento su cui sono posizionate le vetture, garantendo un movimento sincronizzato e preciso. Inoltre, è presente un armadio fluidico dedicato alla gestione dell’erogazione del carburante, che proviene dal serbatoio centrale dello stabilimento; questo armadio è dotato di pompe e di sistemi di sicurezza, inclusi dispositivi antincendio, per assicurare un funzionamento sicuro e affidabile. Infine, l’impianto comprende due armadi elettrici incaricati di gestire la cella automatica e l’interfaccia con il sistema informatico dello stabilimento, permettendo il controllo e il monitoraggio integrato dell’intero processo.

Per consentire l’esecuzione di questi lavori, la produzione nella fabbrica di Stellantis sarà temporaneamente interrotta, sfruttando anche la festività di San Giovanni, Patrono di Torino. Questa pausa permetterà alla NKE di Alpignano (Torino), l’azienda responsabile della programmazione delle funzioni del robot destinato alla nuova 500 ibrida, di accelerare le operazioni di installazione dell’impianto automatico per il rifornimento del carburante, garantendo così un intervento più rapido ed efficiente.

Ricordiamo infine che la produzione della nuova Fiat 500 ibrida presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori se non ci saranno ritardi dovrebbe partire entro il prossimo mese di novembre.