Alfa Romeo Giulia Speciale: nuova edizione limitata in 15 unità

Alfa Romeo sta approfittando del weekend del Gran Premio di F1 canadese per svelare un’edizione limitata della sua berlina compatta Giulia. Si tratta della Alfa Romeo Giulia Speciale. Verranno prodotti quindici esemplari, solo per il Canada e tutti verniciati in Montreal Green, colore iconico precedentemente riservato alla versione Performance Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia Speciale: ecco la nuova edizione limitata della berlina in 15 esemplari per il Canada

Alfa Romeo Giulia Speciale si basa sulla versione Veloce con trazione integrale e aggiunge la sospensione adattiva del Quadrifoglio, che regola lo smorzamento in tempo reale al fine di ottimizzare la tenuta di strada, a volte il comfort. Questo viene fatto tenendo conto ovviamente della modalità di guida scelta tramite il volante sulla console.

Oltre al Montreal Green, l’esterno dell’auto si distingue per la finitura nera del badge, della griglia e delle calotte degli specchietti. I cerchi da 19 pollici nascondono parzialmente le pinze dei freni verniciate di giallo.

Per quanto riguarda gli interni, sono presenti cuciture rosse su volante, plancia, bracciolo centrale, leva del cambio e parte superiore delle portiere, inserti in fibra di carbonio su più superfici, sedili sportivi in ​​pelle nera e impianto audio Harman Kardon.

Nulla cambia lato motore rispetto alla versione Veloce, invece. La Giulia Speciale fa buon uso del quattro cilindri turbo da 2,0 litri che sviluppa 280 cavalli e 306 Nm di coppia attraverso un cambio automatico a otto rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h impiega 5,1 secondi.

“Alfa Romeo e la città di Montreal hanno un rapporto orgoglioso e il nuovo modello Giulia Speciale contribuisce a rafforzare questo rapporto offrendo ai consumatori un’esperienza di guida senza precedenti e un aspetto attraente unico in Canada”, ha affermato Larry Dominique, CEO del marchio Alfa Romeo.

Il prezzo dell’Alfa Romeo Giulia Speciale è fissato a $ 71.995, più spese di trasporto e consegna di $ 2.095. In attesa che le 15 copie inizino ad arrivare nelle concessionarie del marchio a fine mese, è possibile ammirarla nell’ambito dell’evento Formula Peel che si svolge a Montreal fino a domenica.

Ovviamente si spera che la presentazione di questo modello del Biscione sia di buon auspicio per il team Alfa Romeo impegnato nel Gran Premio di Formula 1 del Canada questo weekend e chiamato al riscatto dopo il difficile GP di Baku di domenica scorsa.

