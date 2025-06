Tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Giulia a giugno 2025: design, motori, prezzi e novità

Nuova Alfa Romeo Giulia, che qui vi mostriamo in un famoso render del designer Alessandro Capriotti, è una delle prossime novità che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica del biscione. Il suo arrivo in un primo momento previsto per la primavera del 2026 purtroppo slitterà come confermato ieri dal numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili che però ha confermato che il progetto si farà smentendo le voci che erano circolate e che parlavano addirittura di una cancellazione.

Design, prezzi, motori e novità per la nuova Alfa Romeo Giulia che forse debutterà nel 2027 o nel 2028

La nuova Alfa Romeo Giulia a questo punto secondo alcuni potrebbe arrivare nel 2027 secondo altri addirittura nel 2028. I dirigenti del biscione non hanno dato ieri delle date certe alimentando le speculazioni sul fatto che questi modelli potrebbero tardare di anni rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Al di là della data di debutto della nuova Giulia di seconda generazione sappiamo che sarà molto diversa dal modello attuale.

Si parla di una berlina fastback con la coda tronca e una maggiore altezza da terra rispetto al modello attuale. Molti elementi saranno presi direttamente dalla Junior e anche dalla nuova 33 Stradale. Al posteriore come Stelvio dovrebbe trovare spazio una firma luminosa a V. Le dimensioni saranno maggiori rispetto alla Giulia odierna per via dell’utilizzo della piattaforma STLA Large mentre la sua produzione continuerà come per la prima generazione presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

La nuova Alfa Romeo Giulia arriverà in ritardo in quanto al pari della nuova Stelvio si è deciso di dotarla di una gamma di motori variegata a differenza di quanto era stato stabilito all’inizio quando si pensava che la vettura sarebbe stata solo ed esclusivamente elettrica. Ed ecco che accanto a vari versioni elettriche tra cui una a doppio motore con quasi mille cavalli, una entry level da 350 cavalli e una a lunga autonomia EREV ci saranno anche diverse versioni endotermiche. Sicura la presenza di Mild Hybrid e di Plug-in Hybrid. Non si esclude che alla fine possa trovare spazio anche qualche benzina e diesel. Nei giorni scorsi si era parlato anche del V6 Nettuno di Maserati ma al momento non vi sono conferme.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà anche una berlina molto tecnologica grazie alla presenza di STLA Brain che consentirà aggiornamenti over-the-air e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Questa tecnologia avanzata mira a garantire un’esperienza di guida personalizzata e all’avanguardia ma il tutto però senza togliere il piacere di guida che da sempre contraddistingue le auto del biscione e che soprattutto caratterizza l’attuale Giulia.

Infine per quanto riguarda i prezzi, ovviamente al momento non si sa nulla ma è assai probabile che rispetto al listino attuale, specie per la presenza delle versioni elettriche, vi sia un aumento generalizzato dei prezzi. Ad ogni modo, a nostro avviso si potrebbe partire da circa 50.000 euro. Vedremo con l’avvento di Antonio Filosa alla guida di Stellantis quando sarà collocato esattamente il debutto di questo atteso modello.