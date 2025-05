Lancia Delta HF Integrale 8V di Biasion in vendita al prezzo di 500.000 euro

La casa d’aste RM Sotheby’s il prossimo 22 maggio metterà in vendita a Milano la Lancia Delta HF Integrale 8V Gruppo A guidata anche da Miki Biasion. Si tratta dell’auto del 1989 che vinse proprio con il celebre pilota italiano il mondiale rally. La Lancia Delta HF Integrale 8V Gruppo A con telaio n. 458689 è una delle vetture più iconiche del Mondiale Rally. Nel 1989 vinse due tappe fondamentali: il Rally del Portogallo con Miki Biasion e il Rally d’Argentina con Mikael Ericsson, contribuendo in modo decisivo alla conquista del titolo piloti per Biasion e di quello costruttori per Lancia.

In vendita la Lancia Delta HF Integrale 8V Gruppo A con telaio n. 458689 che trionfò nel mondiale rally del 1989

Dopo l’esperienza con il team ufficiale, partecipò al WRC 1991 e al Campionato Italiano 1992 con Raul Marchisio, vincendo tre gare. Spinta da un motore 2.0 da 185 CV e 304 Nm, superava in prestazioni la versione 1987, ferma a 165 CV. Circa 25 anni fa, la Lancia fu acquistata dal suo attuale proprietario, un pilota di rally del Gruppo B.

Durante il suo periodo di custodia, la Delta fu restaurata da un meccanico Abarth. Di conseguenza, si presenta con le specifiche del 1989, un motore a otto valvole, e la livrea Martini dell’epoca, quella usata al Rally del Portogallo. Questa Lancia Delta Integrale, vincitrice di due eventi WRC e di due titoli WRC, e guidata da due grandi campioni del WRC, vanta un pedigree eccezionale e costituirebbe un’aggiunta importante a qualsiasi collezione a tema competitivo.

Secondo la casa d’aste che metterà in vendita il modello il 22 maggio a Milano, questa Lancia Delta HF Integrale 8V Gruppo A potrebbe essere venduta ad una cifra tra 485.000 euro e 550.000 euro. Vedremo dunque chi si aggiudicherà questo pezzo da collezione e a quale prezzo.