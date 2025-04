Alfa Revival Cup 2025: Alfa Romeo in pista sul Circuito del Red Bull Ring

Alfa Romeo è un marchio di grande tradizione sportiva, capace di brillare sulle piste di tutto il mondo. Le sue auto da gara hanno scritto pagine memorabili nell’antologia delle corse. Anche le vetture stradali dall’indole più racing del “biscione” sono entrate spesso nella leggenda. Per celebrare il luminoso heritage della casa milanese, spingendolo oltre la semplice dimensione contemplativa, quelli di Canossa propongono una format di grande splendore: l’Alfa Revival Cup.

Questo campionato monomarca onora la storia con diversi confronti, su circuiti di forte richiamo. Protagoniste della serie sono le vetture da competizione GT e Turismo prodotte dal brand lombardo negli anni dal 1947 al 1981. Ad aprire le danze dell’edizione 2025 ci penserà, nel weekend alle porte, la sfida sul circuito del Red Bull Ring. La tre giorni austriaca darà inizio al nuovo calendario agonistico, che toccherà piste leggendarie della Formula 1.

Oltre a quella già citata, faranno parte del ventaglio quelle di Spa-Francorchamps e di Imola. Le altre tappe della serie si disputeranno a Vallelunga, Misano e Mugello. L’Italia, patria di Alfa Romeo, domina ovviamente la scena, ma le due escursioni in suolo estero hanno una magia speciale, per i contenuti portati in dote.

Foto Canossa

Motori pronti a rombare, quindi, dal 25 al 27 aprile, in suolo austriaco, nel segno della passione per uno dei marchi più emozionanti e ricchi di storia della galassia automobilistica. Il primo fine settimana dell’Alfa Revival Cup 2025 troverà degna cornice nell’autodromo di proprietà Red Bull, fortemente caratterizzato dai suoi saliscendi, che movimentano ulteriormente le sinuose alchimie del tracciato, conferendogli un certo movimento altimetrico, oltre a quello planimetrico.

In questo suggestivo palcoscenico prenderà forma la gara inaugurale della stagione, che si preannuncia imperdibile, grazie a una entry list eterogenea. Il parterre comprenderà le classiche Alfa Romeo Turismo e GT che dal dopoguerra ai primi anni ’80 sono state una bandiera vincente del “biscione”. Nella line-up, gioielli come le GTAm, GTA 1300 Junior, Giulietta TI, Giulia Sprint Veloce, Giulia Super e GT Veloce 2000, portate in pista da piloti provenienti da tutta Europa.

Quello all’orizzonte non sarà un evento isolato, perché il monomarca della casa milanese è inglobato nel ventaglio del Red Bull Ring Classics, un weekend agonistico dove vetture da corsa di ogni epoca e di diverse categorie si sfideranno in pista, facendone uno dei campionati più interessanti da seguire.

Foto Canossa

Il via alle danze, per la tappa austriaca dell’Alfa Revival Cup 2025, è fissato per le 15.30 di venerdì 25 aprile, con la prima sessione di prove libere, che permetterà ai driver di riprendere confidenza con le auto e con la pista. Il cartellone proseguirà nella giornata di sabato 26 aprile, con il secondo turno di prove libere, fissato per 9.55. Poi i 30 minuti delle qualifiche, che prenderanno le mosse quando le lancette dell’orologio segneranno le ore 15.45. La gara scatterà alle 14.15 di domenica 27 aprile. Il direttore sventolerà la bandiera a scacchi dopo un’ora di confronto in pista.

Per gli amanti dell’Alfa Romeo si profila un appuntamento imperdibile, che porterà indietro nel tempo, per vivere un mondo di emozioni, di taglio romantico. Come riferito anche in altre circostanze, l’Alfa Revival Cup è un format molto apprezzato, grazie pure alla capacità di coniugare le ambizioni dei piloti di tutte le età e di ogni livello, dai professionisti fino ai gentlemen driver, in una stessa cornice espressiva. Il tutto nel segno del vero divertimento di guida, derivante da una meccanica generosa, senza contaminazioni elettroniche. Qui il limite va scoperto in modo naturale e senza doping, come avveniva nelle gare del passato.

Ad unire i protagonisti, il grande amore per il marchio milanese, espresso con la voglia di tenere viva la sua gloriosa storia sportiva, per trasmetterla anche agli altri, specie ai più giovani, con note di grande coinvolgimento sensoriale. Agli appassionati che non potranno essere presenti in Austria, verrà offerta la possibilità di gustare la gara in live streaming sui canali ufficiali. Il calendario sportivo dell’Alfa Revival Cup 2025 si articolerà in sei appuntamenti, programmati da aprile a settembre. Eccoli: Red Bull Ring (25-27 aprile), Vallelunga (16-18 maggio), Misano (27-29 giugno), Imola (25-27 luglio), Mugello (5-7 settembre), Spa-Francorchamps (25-27 settembre).