Nuova Fiat Multipla: in arrivo nel 2027 o nel 2028 come rivale di Dacia Bigster

Nuova Fiat Multipla alla fin fine potrebbe arrivare veramente. Se in un primo momento si pensava che questo nome poteva essere usato per il crossover in arrivo nel 2025 che attualmente è stato soprannominato Pandissima si è poi capito successivamente che le cose non sarebbero andate così. Tuttavia lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois non aveva escluso il possibile ritorno in futuro. Adesso tornano nuovamente voci secondo cui la nuova Multipla potrebbe effettivamemte tornare nel 2027 o al massimo nel 2028 come rivale diretto di Dacia Bigster.

Il 2027 potrebbe essere l’anno del ritorno della nuova Fiat Multipla

La Multipla arrivò nel 1998 come monovolume compatta lunga 4 metri, con due file di tre sedili e una serie di soluzioni salvaspazio. Lo stile divise e il modello non fu un successo commerciale, ma ottenne elogi per il suo design, tanto che la rivista Autocar, nel test su strada del 2000, la definì “l’auto più innovativa ed entusiasmante della sua categoria”. François Leboine, responsabile del design Fiat, ha affermato che i modelli futuri utilizzeranno spunti di design tratti dalla Grande Panda e da altri modelli della sua gamma storica, ma ha insistito sul fatto che il marchio non si limiterà a design retrò. Lo stesso dovrebbe accadere anche con la nuova Fiat Multipla in arrivo nel 2027 o nel 2028 dopo la Pandissima e la Panda Fastback.

Al momento sicure sono Pandissima e Fastback a cui dovrebbero seguire la nuova Strada e un camper e infine la nuova Fiat Pandina. Il ritorno di una nuova Fiat Multipla per quanto suggestivo non è ancora certo. Si spera che nel piano industriale del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa si possa finalmente capire se ci sono speranze un giorno di rivedere questo modello in chiave moderna come nel render che vi mostriamo in questo nostro articolo.