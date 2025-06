Free2move, Fiat 500e e Ample presentano rivoluzionaria tecnologia di sostituzione delle batterie

Free2move, fornitore leader nel settore della mobilità, ha avviato una collaborazione con Ample per introdurre a Madrid la tecnologia di sostituzione modulare delle batterie nel proprio servizio di car sharing. L’accordo segna un passo importante verso soluzioni più pratiche e sostenibili per i veicoli elettrici. La flotta coinvolta sarà composta da Fiat 500e, adattate al sistema Ample, che consente la sostituzione completa della batteria in meno di cinque minuti. Un’alternativa efficiente alla ricarica tradizionale, pensata per ridurre costi e tempi d’attesa.

Free2move metterà a disposizione una flotta di Fiat 500e per integrare le batterie modulari sostituibili fornite da Ample

Madrid, città leader nell’adozione di veicoli elettrici in Spagna, si è affermata come il contesto ideale per questo progetto pilota. Il suo fermo impegno a ridurre le emissioni del 65% entro il 2030 e l’obiettivo nazionale di raggiungere 5,5 milioni di veicoli elettrici entro lo stesso anno dimostrano un impegno decisivo per una mobilità più pulita e innovativa. Questa alleanza strategica mira a valutare l’efficienza operativa del sistema di sostituzione delle batterie di Ample e a estrarne insegnamenti chiave per Ample, FIAT e Stellantis. Nella seconda metà del 2024, la Fiat 500e è servita da banco di prova per l’adattamento e l’integrazione della tecnologia di Ample. Dopo un’iniziale distribuzione di 40 veicoli e l’ottenimento della relativa approvazione, si prevede che la flotta raggiungerà le 100 unità entro la metà del 2025.

La tecnologia di sostituzione delle batterie di Ample risponde alle principali sfide dei veicoli elettrici: migliora la disponibilità della flotta, riduce drasticamente i tempi di ricarica e riduce al minimo la necessità di infrastrutture tradizionali. Questa soluzione si basa sull’integrazione di batterie modulari progettate per sostituire direttamente le batterie originali dei veicoli elettrici, garantendo la compatibilità con diverse piattaforme, inclusi i modelli del Gruppo Stellantis. Il sistema di Ample consente un processo di sostituzione rapido e semplice: i veicoli idonei vengono identificati automaticamente all’arrivo presso una stazione di sostituzione e il conducente può completare l’operazione tramite un’app mobile in meno di cinque minuti.

Stellantis supporta l’iniziativa Free2move attraverso il suo marchio FIAT e Free2move Charge, la sua divisione specializzata in soluzioni di ricarica ed energia. I dati e gli insegnamenti acquisiti attraverso questa collaborazione saranno fondamentali per esplorare il potenziale di implementazione su larga scala della tecnologia di Ample.

A MOVE 2025, l’evento leader mondiale dedicato alla mobilità e alla tecnologia sostenibile, che si terrà il 18 e 19 giugno all’ExCeL di Londra, Stellantis Ventures sarà presente con uno stand interattivo che presenterà soluzioni pionieristiche. Tra queste, una dimostrazione dal vivo del sistema modulare di sostituzione delle batterie di Ample (ingresso principale, stand 1).

“In Free2move, siamo orgogliosi di compiere un passo decisivo verso la mobilità elettrica integrando l’iconica Fiat 500e con l’innovativa tecnologia di sostituzione delle batterie di Ample. Questa integrazione garantisce un’esperienza fluida per i nostri utenti, consentendoci al contempo di operare in modo più efficiente e sostenibile”, ha dichiarato Ahmed Mhiri, CEO di Free2move . “Si tratta di una pietra miliare fondamentale per rendere la mobilità elettrica più comoda, flessibile e accessibile a tutti ” .

“La nostra collaborazione con Ample rappresenta un passo avanti decisivo per rispondere all’urgente necessità di una mobilità più sostenibile. Integrando la sua tecnologia di batterie modulari, non solo riaffermiamo il nostro impegno per l’innovazione nella mobilità elettrica, ma offriamo anche una soluzione scalabile che soddisfa le esigenze di disponibilità delle aziende con attività intensive in contesti urbani come Madrid “, aggiunge Mathilde Lheureux, responsabile globale dell’unità Energia e Ricarica di Stellantis.

“Per le flotte di car sharing, ogni minuto di fermo di un veicolo si traduce in una perdita di fatturato. Ci impegniamo a fondo per garantire che la transizione di Free2move alla mobilità elettrica sia agile ed efficiente, non solo nella pianificazione, ma anche nelle operazioni quotidiane. I nostri cambi di batteria in 5 minuti eliminano completamente i tempi di inattività per la ricarica, ottimizzando la disponibilità della flotta Free2move, garantendo mobilità continua agli utenti e mantenendo le operazioni al massimo delle prestazioni”, ha dichiarato Khaled Hassounah, CEO di Ample . “Questa nuova fase della nostra collaborazione vede un maggior numero di Fiat 500e con batterie sostituibili circolare per le strade di Madrid e rappresenta un significativo passo avanti nel supportare le operazioni di Free2move con un’infrastruttura elettrica scalabile, veloce e affidabile”.