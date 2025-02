Fiat 500e si comporta bene nel test delle auto elettriche ADAC

La Fiat 500e ha ottenuto ottimi voti nell’ultimo test sulle auto elettriche dell’ADAC. L’Automobile Club ha valutato tre varianti di modello dell’ecologica auto italiana nella categoria dei veicoli “mini car”. La Fiat (500 Elettrica) RED con batteria da 23,8 kWh ha ricevuto un punteggio di 1,9 nel capitolo “Costi” e un punteggio di 2,2 nella categoria “Prezzo/Prestazioni”. La Fiat 500 Elettrica LA PRIMA con batteria più grande (42 kWh) ha ottenuto un punteggio di 2,3 in entrambe le categorie. I tester dell’ADAC hanno apprezzato di più la Fiat 500C Electric decappottabile nella variante di allestimento ICON con batteria da 42 kWh: questo modello ha ricevuto un punteggio di 1,8 per “costi” e di 2,1 per “prezzo/prestazioni”: nessun altro veicolo nelle categorie “mini car” e “small car” ha ottenuto una valutazione migliore in questi due punti.

L’ADAC attesta che la Fiat 500e è molto divertente da guidare e offre un buon rapporto qualità-prezzo

Nel complesso, l’ADAC ha certificato che la Fiat 500e ha un buon rapporto qualità-prezzo. Anche gli esperti dell’Automobile Club, che hanno esaminato complessivamente 90 modelli di veicoli con trazione elettrica, hanno attestato “un grande divertimento di guida”. FIAT offre il suo modello elettrico di successo in tre varianti di carrozzeria: come berlina classica con due porte e portellone posteriore, come decappottabile con capote in tela azionata elettricamente e nella variante 3+1 con una seconda porta sul lato passeggero per un maggiore comfort dei sedili posteriori. A seconda della linea di allestimento, la Fiat 500 è disponibile con batterie elettriche con capacità di 23,8 o 42 kWh e due livelli di potenza da 70 kW (95 CV) o 87 kW (118 CV).

L’attuale modello speciale Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna la combinazione perfetta tra tecnologia innovativa e design italiano unico. Rappresenta un mix armonioso tra l’eleganza dell’iconico marchio di moda Giorgio Armani e l’impegno di FIAT per una mobilità sostenibile. Disponibile negli esclusivi colori della carrozzeria Glossy Green e Glossy Greige, questo modello speciale colpisce per il suo aspetto semplice ed elegante, nel tipico stile estetica di Armani. Colpiscono i cerchi in lega leggera: l’effetto anodizzato bicolore brunito e le sottili scanalature laterali conferiscono al veicolo una raffinatezza particolare. I copricerchi recano il tipico logo GA di Giorgio Armani.

Gli interni della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono caratterizzati dall’artigianalità italiana. Il retro dei rivestimenti dei sedili anteriori è decorato con motivi a forma di freccia, il logo GA e goffrature tridimensionali che ricordano le tecniche sartoriali tradizionali. Per gli inserti del cruscotto è disponibile vero legno tagliato al laser.

La dotazione di serie della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition comprende fari full-LED, tetto in vetro, impianto audio premium JBL e quadro strumenti con display TFT da 7,0 pollici (17,8 centimetri). Il sistema di infotainment/navigazione viene gestito tramite un touchscreen con una diagonale di 10,25 pollici (26,0 centimetri).