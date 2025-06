FIAT è main partner del concerto “Torino is Fantastic”

FIAT sponsorizza “Torino is Fantastic”: il concerto pubblico del Santo Patrono, che si terrà il 24 giugno in Piazza Vittorio Veneto, a cui seguirà lo straordinario e rinomato spettacolo pirotecnico. Ospite speciale Shaggy, che ha recentemente pubblicato una nuova versione e un nuovo video —“Boombastic (Fantastic)”— per celebrare il 30° anniversario del suo successo, con la Fiat Grande Panda.

La line-up degli artisti è davvero stellare: oltre al Diamond-selling artist Shaggy, Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e i finalisti di Amici. Condotto da Gerry Scotti e con la partecipazione di Noemi, l’evento verrà trasmesso su Canale 5 nei prossimi giorni. FIAT invita i cittadini torinesi a partecipare a questa incredibile festa, che segnerà i festeggiamenti del Santo Patrono di Torino. L’evento è organizzato da Friends & Partners, azienda italiana leader nell’organizzazione di grandi concerti ed eventi live. Ospite speciale della serata sarà Shaggy, che arriverà a bordo della nuova Fiat Grande Panda per celebrare i 30 anni del suo celebre brano “Boombastic”, ora reinterpretato in una nuova versione. Una serata di musica, emozioni e condivisione, tutta da cantare insieme.

Sette straordinari artisti italiani, finalisti di Amici, e la partecipazione straordinaria della guest star internazionale Shaggy, saranno gli elementi musicali chiave che Gerry Scotti, affiancato dall’amatissima cantante Noemi, porterà sul palco per creare la colonna sonora perfetta di questa memorabile festa, che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni.

Accompagnato da ulteriori momenti di intrattenimento, FIAT regala momenti indimenticabili a tutti i partecipanti, rafforzando il legame duraturo con la città e le sue tradizioni. Seguendo la tradizione dei festeggiamenti del Santo Patrono, il concerto si concluderà con uno spettacolo pirotecnico unico nel suo genere. L’evento, prodotto da Friends and Partners, è a ingresso gratuito con registrazione obbligatoria e fino a esaurimento posti.