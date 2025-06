Due nuovi modelli Ferrari in arrivo? Cosa sappiamo sui misteriosi SC40 e CZ26

Ferrari continua a far parlare di sé nel panorama mondiale, alimentando l’interesse degli appassionati con la registrazione di due nuovi marchi, i “codici” SC40 e CZ26. Questi codici, recentemente depositati, hanno già scatenato un’ondata di speculazioni tra fan, esperti del settore e collezionisti di tutto il mondo.

La leggendaria casa di Maranello ha confermato che sei nuovi modelli entreranno in produzione entro la fine del 2025, e in molti sono convinti che questi due nomi misteriosi siano direttamente collegati a quella roadmap. Tante sono le anticipazioni, ad esempio, sulla nuova rivoluzionaria elettrica del Cavallino Rampante, ma su questi due modelli si è già aperto il “totonovità” per Ferrari.

Il nome SC40 potrebbe riferirsi a un progetto con una produzione più ampia, potenzialmente destinato a succedere alla SF90 Stradale, ormai fuori dai listini. La sigla CZ26, invece, sembra indicare una vettura più elitaria ed esclusiva, forse un nuovo capitolo della prestigiosa Icona Series, che attende ancora un’erede dopo la spettacolare Daytona SP3 lanciata nel 2021. Al solito, il riserbo da parte della Casa italiana è massimo.

Ferrari, come da tradizione, porta avanti una visione che fonde heritage e innovazione, guardando con determinazione al futuro. Non è un segreto che l’elettrificazione sia un pilastro della sua strategia evolutiva: il primo modello 100% elettrico della casa è atteso per il 2026, con un lieve slittamento rispetto alle previsioni iniziali. Intanto, modelli come la 296 Speciale stanno già dimostrando quanto Ferrari riesca a coniugare tecnologia avanzata con il suo inconfondibile carattere sportivo e artigianale.

Ogni nuova Ferrari, lo sappiamo, non è mai un’automobile, ma un manifesto di stile, potenza e ingegneria d’eccellenza. Con il 2025 ormai inoltrato ampiamente, cresce la curiosità su cosa si nasconda dietro SC40 e CZ26. Non è chiaro se saranno delle edizioni cosiddette “one-off”, quindi uniche. Il brand del Cavallino Rampante sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’automobilismo di lusso, promettendo ancora una volta di sorprendere.