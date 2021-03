Una Ferrari 488 Pista nera si aggiunge alla collezione dell’attore Kevin Hart

Kevin Hart, attore, comico e produttore cinematografico statunitense, ha sicuramente un certo gusto per le auto. Ha abbastanza soldi per soddisfare la sua passione motoristica. È anche uno dei collezionisti di auto più appassionati del settore e ha una collezione molto particolare composta da auto classiche, supercar, SUV, modelli personalizzati e altro ancora.

L’ultima aggiunta al suo garage è una bellissima Ferrari 488 Pista nera. DuPont Registry afferma che questa supercar del cavallino rampante pare sia l’ultimo regalo personale e si unisce alle sue altre tre Ferrari, due 488 GTB e una 458 Spider. Non ci sono conferme di questa cosa, a parte le due foto pubblicate proprio da Hart su Instagram che ritraggono lui e la sua auto durante il fine settimana.

Ferrari 488 Pista: l’attore Kevin Hart aggiunge una terza Ferrari alla sua collezione di auto

A differenza degli influencer, celebrità del calibro di Kevin Hart pubblicano raramente foto del genere, quindi molto probabilmente questa 488 Pista non è stata noleggiata o presa in leasing. Negli ultimi mesi, il famoso attore ha fatto notizia per aver sostituito la sua one-off Plymouth Barracuda del 1970 distrutta, realizzata SpeedKore, con un altro progetto custom sviluppato dalla famosa azienda: una Dodge Charger Hellraiser del 1970.

Ritornando alla Ferrari 488 Pista, condivide (quasi) tutte le caratteristiche con la più recente F8 Tributo tra cui il prestante motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima.

Oltre che per la maggior potenza erogata dal propulsore, la versione Pista si distingue dalla GTB standard anche per la fibra di carbonio utilizzata per cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20” disponibili come optional.

Il peso totale della supercar è sceso a 1280 kg dai 1370 kg della Gran Turismo Berlinetta. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica modenese, la Ferrari 488 Pista impiega 2,85 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 7,6 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima supera i 340 km/h.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI