Stellantis riceve il premio “Best Technology Bet” al Gala di Neomotor

Stellantis ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Best Technology Bet” durante la cerimonia degli Iberian Neomotor Awards importante evento organizzato dalla stampa specializzata iberica. La premiazione si è svolta presso l’esclusivo Mandarin Oriental Ritz Hotel di Madrid alla presenza di Jordi Hereu, ministro dell’Industria e del Turismo del governo spagnolo, che ha presieduto la serata.

Questo ambito premio rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno costante di Stellantis nello sviluppo di soluzioni di mobilità all’avanguardia, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Marco Cane, Amministratore Delegato di Stellantis per la regione Iberia, ha ritirato il premio a nome dell’azienda e nel suo discorso ha evidenziato gli sforzi del gruppo nel campo dell’innovazione tecnologica.

Neomotor e il gruppo Prensa Ibérica premiano l’impegno di Stellantis nello sviluppo di una mobilità sostenibile e accessibile

Cane ha sottolineato come Stellantis stia investendo significativamente in ricerca e sviluppo per ridurre l’impatto ambientale dei propri veicoli, con particolare focus sulla diminuzione delle emissioni di CO2 e sull’ottimizzazione delle prestazioni della gamma elettrificata. L’AD ha inoltre illustrato gli avanzamenti nel campo della sicurezza attiva e passiva, nonché le ultime innovazioni in ambito software, tra cui le soluzioni basate su intelligenza artificiale che stanno ridefinendo l’esperienza di guida del futuro.

Il premio conferma la leadership tecnologica di Stellantis nel settore automotive e il suo ruolo di pioniere nella transizione verso una mobilità più sostenibile e connessa. Nella sua presentazione, Marco Cane ha illustrato la strategia di Stellantis di collaborare con leader del settore e aziende innovative per sviluppare tecnologie che rispondano alle esigenze in continua evoluzione delle persone e preservino il pianeta per le generazioni future.

Cane ha inoltre evidenziato la strategia di elettrificazione di Stellantis, che mira a offrire veicoli con tecnologia avanzata a prezzi accessibili. Ha menzionato l’utilizzo di piattaforme multi-energia flessibili e l’introduzione dell’intelligenza artificiale, che trasformano l’interazione tra utenti e veicoli. Ha inoltre evidenziato accordi chiave per lo sviluppo dell’elettrificazione, come la validazione delle celle per batterie allo stato solido FEST di Factorial, che offrono una maggiore densità energetica e una ricarica più rapida.

Infine, ha sottolineato la leadership di Stellantis in Spagna, dove guida l’impegno di elettrificazione con oltre 65 modelli elettrici e ibridi plug-in. Ha osservato che gli stabilimenti Stellantis di Madrid, Vigo e Saragozza producono il 93,5% delle auto elettriche prodotte in Spagna e sono all’avanguardia nell’elettrificazione, sottolineando al contempo la leadership di questi tre centri nell’uso di energie rinnovabili e nell’efficienza energetica.