Stellantis sarà presente con Fiat, Jeep e Ram al Bahia Farm Show 2025

Riaffermando l’importante legame tra il mondo automobilistico e l’agroalimentare, Stellantis partecipa al Bahia Farm Show in Brasile. L’evento, considerato il più grande del Nordest e uno dei più importanti del paese, si terrà dal 9 al 14 giugno nella città di Luís Eduardo Magalhães, nella parte occidentale di Bahia. Oltre a presentare le ultime innovazioni tecnologiche e tecnologiche del settore, la fiera ospiterà spazi dedicati ai marchi Fiat, Jeep e Ram, rendendo l’esperienza del pubblico ancora più completa.

Saranno esposte da Stellantis più di 20 vetture, oltre agli store ufficiali dei marchi

Tra le novità del brand, Fiat, leader nel segmento dei pick-up, presenterà la sua gamma completa, tra cui il celebre Toro, il Titano 2026, lanciato di recente e che arriva sul mercato con ancora più tecnologia e prestazioni, e il pickup Strada, attuale campione di vendite sul mercato nazionale.

Anche il nuovo Pulse Hybrid è uno dei punti forti dell’evento, rafforzando il prodotto come SUV versatile, tecnologico e accessibile. Leader tra i veicoli commerciali leggeri, Fiat espone anche i veicoli utilitari Fiorino e Scudo. In totale, saranno esposti 10 veicoli, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino la modernità e la robustezza dei modelli del marchio.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep porterà all’evento la Compass, il SUV di medie dimensioni leader di mercato nell’ultimo mese, oltre al Commander e al Renegade. Prodotti in Brasile e con una garanzia di cinque anni, i modelli celebrano i 10 anni di produzione nazionale del marchio, rafforzando l’impegno di Jeep verso i suoi valori: libertà, autenticità e avventura, valori legati al pubblico del settore agroalimentare. Jeep porterà anche lo store ufficiale Jeep Gear, con prodotti esclusivi per gli appassionati del marchio.

Unico marchio premium dedicato esclusivamente ai pick-up e il più ricercato nel mondo agricolo, Ram si presenterà in fiera con 6 modelli. Tra i punti salienti, i nuovi Ram 1500, Ram 2500 e Rampage nelle versioni Rebel Gasoline e Laramie. I visitatori potranno inoltre scoprire da vicino i servizi e le tecnologie offerti dal marchio di Stellantis, come Ram Connect, la piattaforma di connettività intelligente di Ram, e il Ram Store ufficiale, con prodotti e accessori selezionati per gli appassionati Ram. Giunto alla sua 19a edizione, Bahia Farm Show presenta nuovi prodotti, soluzioni tecnologiche e sviluppi per l’agroalimentare.