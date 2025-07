Fiat Punto e Croma, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta: le auto zombi vendute a giugno 2025

A giugno 2025, le “auto zombie”, cioè quelle uscite di produzione ormai da molti anni, vendute in Europa includono diverse vetture italiane di marchi come Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Ferrari. L’Alfa Romeo Giulietta ha registrato una vendita, portando il totale a 6 unità dall’inizio dell’anno (era 7 nello stesso periodo nel 2024). La Fiat Punto si è distinta come la seconda vettura più venduta in Italia, con 8 immatricolazioni il mese scorso, portando il totale a 28. Tra le altre menzioni ci sono 4 Fiat 500L (12 dall’inizio dell’anno), una Fiat Brava e addirittura una Fiat Croma, nonostante quest’ultima sia fuori produzione da tempo. La Lancia Delta è stata venduta, mentre tra le Ferrari, qualcuno ha acquistato una 458.

In Europa a giugno 2025 nuove immatricolazioni per Lancia Delta. Fiat Punto e Croma e Alfa Romeo Giulietta

Tra le auto fuori produzione ancora immatricolate a giugno 2025 troviamo diversi modelli curiosi. La Ford Fiesta ha registrato 8 nuove immatricolazioni, portando il totale annuale a 31 unità. La Renault Twingo continua a essere apprezzata, con ben 27 esemplari venduti il mese scorso e 217 da gennaio. Anche la Smart ForTwo mantiene una certa popolarità, con 14 unità vendute a giugno e 128 da inizio anno. In casa Audi, spiccano 8 TT e 16 R8, con un totale rispettivamente di 54 e 31 immatricolazioni nel 2025. Questi dati sollevano interrogativi: molte di queste auto non sono più in produzione da tempo. Alcune potrebbero provenire da fondi di magazzino, altre da importazioni o reimmatricolazioni particolari.

Insomma ancora una volta auto quali Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta confermano di essere ancora molto popolari sul mercato nonostante siano uscite di produzione ormai da diverso tempo e questo non sorprende dato che sono in tanti a sperare in un loro ritorno nei prossimi anni con una nuova generazione. Al momento però che ciò possa accadere sembra molto difficile anche se a dire il vero il CEO di Fiat Francois non ha escluso in futuro il possibile ritorno di Punto se le condizioni di mercato lo permetteranno. Stesso discorso lo possiamo fare anche per Giulietta che magari potrebbe tornare ma sottoforma diversa.