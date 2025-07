FIAT ed eMotion lanciano un nuovo servizio di mobilità elettrica negli hotel con Topolino 

FIAT ed eMotion avviano una partnership per introdurre una piattaforma di mobilità elettrica condivisa nel settore dell’ospitalità, con l’inserimento dellaTopolino in una selezione di hotel partner. eMotion specializzata in soluzioni di mobilità sostenibile e noleggio elettrico per il comparto alberghiero, offre agli hotel un servizio integrato e digitale, con una flotta di veicoli elettrici sempre disponibile agli ospiti. La nuova offerta include la Topolino, che gli ospiti possono noleggiare autonomamente tramite una piattaforma online, garantendo un’esperienza di mobilità semplice, flessibile e su misura per hotel e clienti.

Le Fiat Topolino disponibili in hotel possono essere noleggiate direttamente dai clienti in completa autonomia

La partnership con FIAT nasce per aiutare gli hotel a distinguersi, migliorare l’esperienza degli ospiti e promuovere la sostenibilità. Per i clienti, si propone una mobilità elettrica innovativa, divertente e responsabile. La Fiat Topolino, con il suo design iconico e le dimensioni compatte (2,53 metri), è perfetta per muoversi con agilità tra città e località turistiche. Disponibile in versione Dolcevita “aperta” o berlina, offre fino a 75 km di autonomia. Spaziosa e maneggevole, presenta due sedili disallineati e vani portaoggetti strategici, tra cui uno centrale da 63 litri.

Grazie alle sue caratteristiche, la Fiat Topolino domina il mercato dei quadricicli in Italia, con oltre 2.800 unità vendute e una quota del 33% dall’inizio dell’anno. In pochi anni, questo modello elettrico ha trasformato il settore della micro-mobilità: nel 2022, il 65% delle microcar era ancora a motore termico, mentre oggi oltre il 70% è completamente elettrico. FIAT lancia un messaggio chiaro: sostenibilità significa anche desiderabilità, unendo design, emozione e stile di vita. La micromobilità elettrica apre la strada a nuove soluzioni come il servizio Top-Hotel, che valorizza ulteriormente la mobilità sostenibile.

Il numero di strutture ricettive di prestigio che offrono ai loro ospiti la mobilità con la Fiat Topolino, nelle versioni Dolcevita “aperta” o berlina, è in rapida crescita. Scopri gli hotel partner e il servizio disponibile su emotioncars.it/top-hotel. Questa collaborazione dimostra come innovazione, sostenibilità e design possano unirsi per creare un’esperienza di mobilità pensata per l’ospitalità moderna, rivolta a viaggiatori attenti all’ambiente e desiderosi di vivere il proprio tempo con qualità e responsabilità.