Alfa Romeo: il ritorno ai motori termici e qualche nuova auto, ecco come potrebbero cambiare i piani

Alfa Romeo nei prossimi anni dovrà rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto a livello globale. Con l’avvento del nuovo CEO Santo Ficili è probabile che il piano di rilancio messo a punto dal precedente CEO Imparato possa cambiare. E’ probabile che le novità in proposito saranno annunciate nei prossimi mesi. Una cosa sembra sicura e cioè il ritorno ai motori termici.

Ecco quali novità potrebbero riguardare il piano industriale di Alfa Romeo

Infatti se fino a un anno fa o anche meno si pensava che le future auto del biscione sarebbero state solo elettriche in quanto ciò era stato annunciato dagli stessi dirigenti di Alfa Romeo le cose sembrano essere cambiate radicalmente. Questo a causa del fatto che le vendite di auto elettriche non ingranano a livello globale e puntare solo su di esse sarebbe stato un vero e proprio suicidio da parte della casa automobilistica milanese.

Ciò è anche alla base dei ritardi delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che a quanto pare non avranno solo versioni ibride ma forse addirittura benzina e diesel. Tra queste ci potrebbe essere spazio anche per il motore V6 Nettuno di Maserati. Dunque chi temeva di non vedere più una Alfa Romeo con motore termico per il momento può tirare un sospiro di sollievo. Fino al 2035 è probabile che il biscione punterà ancora sui motori a combustione.

Oltre alla questione motori non si esclude che qualche piccolo cambiamento possa riguardare anche i futuri lanci. Sotto Imparato era stato confermato l’arrivo delle nuove Stelvio e Giulia e veniva dato per molto probabile anche il ritorno nel segmento E con una vettura unica nello stile che sarebbe arrivata nel 2027. Dal 2028 in poi invece tutto rimaneva molto nebuloso compresa l’erede di Tonale. Adesso bisognerà capire se davvero Alfa Romeo tornerà nel segmento E, se Tonale avrà davvero un’erede e cosa c’è di vero in quelle voci secondo cui entro il 2030 arriverà anche una nuova vettura che si collocherà tra Junior e Tonale nella gamma della casa milanese. Entro fine anno è probabile che avremo in proposito le idee più chiare.