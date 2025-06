Ferrari 812 Competizione A: è questo l’esemplare personalizzato più bello di sempre?

Oggi ci occupiamo di una delle Ferrari 812 Competizione A più seducenti mai venute alla luce. Questo esemplare mette a frutto, nel migliore dei modi, la collaborazione fra il facoltoso committente e gli uomini del programma Tailor Made della casa di Maranello. Il risultato degli sforzi congiunti è un’avvincente miscela di classe e sportività, dove il presente si lega alla storia più nobile, in un quadro di tecnologia all’avanguardia.

La livrea è un tributo alle auto da gara degli anni sessanta, di cui evoca le alchimie cromatiche. Un modo per rendere omaggio al patrimonio del marchio nell’universo dorato del motorsport. Sulla carrozzeria in Rosso Corsa, scelta prediletta su un mezzo del genere, spicca la sottile striscia tricolore francese a tutta lunghezza che, insieme ai tondi bianchi col numero 62, conferisce alla trama espressiva una matrice racing, elegantemente interpretata. Un modo, anche questo, per sottolineare la miscela di lusso e prestazioni dell’opera.

Impossibile non farsi sedurre dal fascino inebriante della Ferrari 812 Competizione A protagonista del trattamento. La vettura in esame è come una calamita per gli occhi e per il cuore. Già nella veste standard siamo a livelli altissimi, ma qui si è fatto pure meglio. Del resto, non parliamo di uno di quei discutibili tuning che si vedono in giro.

L’intervento diretto degli specialisti del “cavallino rampante” si nota tutto, anche in termini di classe e di custodia dei valori storici del marchio. Bandito ogni eccesso. Così l’arte viene preservata e, nel caso specifico, persino migliorata. Ecco perché gli interventi di personalizzazione in house vanno sempre preferiti agli altri. Con il programma Tailor Made si va sul sicuro.

Una Ferrari magnetica

Foto da profilo Facebook Ferrari

La Ferrari 812 Competizione A è una delle supercar della casa emiliana più frequentemente sottoposte a questa tipologia di trattamento. Stiamo parlando di un’auto sportiva da sogno, che elargisce a cielo aperto le incredibili emozioni di cui è preziosa fonte. Su questo modello c’è un chiaro travaso delle competenze ingegneristiche maturate nel mondo delle corse, messe al servizio della clientela stradale.

L’aspetto muscolare ed aggressivo del modello non lascia dubbi sulla forza vulcanica del suo carattere dinamico. Già da ferma, questa “rossa” comunica senza filtri la sua energia. Sembra una scultura in movimento, coi suoi volumi plastici e slanciati. L’energia dinamica della Ferrari 812 Competizione A giunge da un motore V12 aspirato da 6.5 litri, disposto in posizione anteriore arretrata. Nessun dubbio su dove è collocato: l’imponenza del cofano sta ad evidenziarlo.

I cavalli al servizio del piacere sono 830, a 9.250 giri al minuto. Si tratta di purosangue di razza, che si mettono in corsa con una erogazione travolgente, soprattutto ai regimi più alti, dove regalano emozioni da Formula 1. Sublime anche l’elasticità, in tutta la gamma di utilizzo. Questa unità propulsiva è un capolavoro ingegneristico, che sublima l’eccellenza della scuola endotermica. A rendere più entusiasmante il quadro provvedono le musicalità meccaniche, di incredibile piacevolezza. Roba che non si finirebbe mai di ascoltarle. La preziosa colonna sonora accompagna con raffinata intensità le danze del modello…e che danze!

Con questa “rossa”, l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in meno di 3 secondi, mentre la velocità massima si inoltra nel territorio dei 340 km/h. Il tutto con la possibilità di gustarne la magia a cielo aperto, in modalità en plein air. Beati i proprietari di ciascuno dei 599 esemplari di Ferrari 599 Competizione A prodotti, che potranno giovarsi a loro piacimento di questa fantastica supercar in serie limitata.