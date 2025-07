La Ferrari F40 più estrema è in vendita, potrebbe superare gli 8 milioni di dollari

Il prossimo 16 agosto, uno degli esemplari più esclusivi e prestazionali della storia Ferrari sarà battuto all’asta, con una valutazione potenziale che potrebbe superare (anche di molto) gli 8 milioni di dollari. Si tratta della Ferrari F40 LM GTC, chassis n. 95448, un autentico gioiello da pista sviluppato da Michelotto, lo storico partner tecnico di Maranello, per competere a livello internazionale.

Questa versione ultra-rara rappresenta il culmine evolutivo della F40. Non è una semplice F40 da collezione (già a dirlo fa quasi impressione), ma una macchina da corsa pura, spinta da un V8 biturbo da ben 760 cavalli. Un salto notevole rispetto ai 478 CV del modello stradale, reso possibile grazie a turbocompressori maggiorati, intercooler potenziati, nuove camme e una gestione elettronica riprogettata.

Non è solo il propulsore a stupire in questa F40: l’intera aerodinamica è ripensata con un cofano anteriore dotato di grandi sfoghi, prese d’aria più ampie, un fondo carenato con effetto Venturi e un gigantesco alettone posteriore regolabile. A completare l’assetto corsaiolo ci sono sospensioni ribassate, freni Brembo racing, cerchi allargati e gomme slick da competizione.

Solo 19 esemplari LM risultano prodotti, ma questa è una delle rarissime declinazioni GTC della F40, costruite secondo specifiche FIA-GT europee. L’abitacolo è ridotto all’essenziale, d’altronde, come ci si aspetta: sedili da gara, cruscotto racing, cinture a quattro punti e vetri in Lexan.

Consegnata nel 1992 al collezionista svizzero Walter Hagmann, questa F40 ha una storia sportiva importante, tra cui un incidente al Mugello nel 1993 e numerose apparizioni in eventi Ferrari. Ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche nel 2009 e un restauro completo nel 2014, seguito da una partecipazione di rilievo al ModaMiami 2025, dove ha vinto il premio “Ferrari: Passion and Performance Collection”.

In vista dell’asta di RM Sotheby’s, è stata sottoposta a una manutenzione da oltre 67.000 euro, eseguita da Rosso Corsa Inc. in Florida con serbatoi nuovi, cinghie, filtri, batteria, gomme Michelin Slick S7M e molto altro.