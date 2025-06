Nuova Peugeot 208 GTi: tra pochi giorni il debutto, motore da 280 cavalli

Come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi, il prossimo 13 giugno Peugeot svelerà la sua nuova Peugeot 208 GTi. Lo ha ufficialmente confermato il numero uno della casa automobilistica del leone, il CEO Alain Favey. Questa nuova versione, preparata da Stellantis Motorsport, sarà presentata ufficialmente il 13 giugno 2025, alla vigilia della celebre gara endurance 24 Ore di Le Mans. Un evento a cui la casa di Sochaux prenderà nuovamente parte schierando due Peugeot 9X8 Hypercar sulla griglia di partenza.

Partito il conto alla rovescia per il debutto della nuova Peugeot 208 GTi

Futura rivale dell’Alpine A290, eletta “Auto dell’Anno 2024, la nuova Peugeot e-208 GTi dovrebbe riprendere molti degli elementi tecnici annunciati per la Lancia Ypsilon HF, sua cugina strettissima, o già visti sui recenti SUV Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce e Abarth 600e dotati in particolare di un monoblocco da 280 cavalli. Da quando si è saputo del suo ritorno sul web si sono moltiplicati i render come quelli che vi mostriamo in questo nostro articolo. Come però sarà davvero questa auto lo sapremo esattamente tra 4 giorni.

Al momento si sa ben poco di come sarà la vettura. Dal punto di vista del design si pensa che l’anima sportiva della Nuova Peugeot 208 GTi sarà enfatizzata da dettagli estetici più decisi rispetto alla versione standard, grazie a un body kit esclusivo firmato Peugeot. Inoltre, un assetto rielaborato assicurerà una guida più reattiva e dinamica nelle curve.

Ovviamente tra i fan della casa automobilistica del leone l’attesa è davvero alta. In tanti sono curiosi di sapere come sarà e che caratteristiche avrà questa auto che riporta la sigla GTi nella gamma del brand francese di Stellantis. Non resta dunque che aspettare e vedere che novità arriveranno in proposito dalla casa automobilistica di Sochaux. Vi aggiorneremo naturalmente non appena ci saranno novità importanti.