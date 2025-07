Peugeot 104, dagli anni Settanta a oggi: come potrebbe tornare l’agile city car

Una nuova possibile interpretazione della storica Peugeot 104 sta facendo parlare di sé grazie a una serie di affascinanti render digitali, con ogni probabilità generati tramite intelligenza artificiale. Questi mostrano una city car moderna, compatta e dallo stile fresco.

Il design della piccol francese approdato recentemente sul web reimmagina con sensibilità contemporanea uno dei modelli più emblematici del costruttore francese, riportando in auge un nome che ha fatto la storia dell’automotive europeo.

Lanciata originariamente nel 1972, la Peugeot 104 fu una delle prime compatte moderne a trazione anteriore, pensata per rispondere alle esigenze urbane dell’epoca. Rimase sul mercato europeo fino al 1983, mentre in Francia la sua carriera si estese fino al 1988. Oggi, grazie a questi render senza dubbio affascinanti, il suo spirito pionieristico rivive sotto nuove forme, con una carrozzeria dalle linee semplici e al contempo dinamiche, pensata per muoversi agilmente nel traffico cittadino.

La reinterpretazione digitale propone una carrozzeria a due volumi con tetto a contrasto, richiamando lo stile bicolore oggi molto in voga tra le citycar. Il frontale presenta una griglia a listelli orizzontali, un dettaglio dal sapore rétro che però si distacca dalle tendenze attuali delle auto elettriche, che spesso rinunciano del tutto alla griglia.

A incorniciare il volto della piccola Peugeot, troviamo sottili fari a LED che si estendono in larghezza, replicando lo stesso trattamento luminoso anche nella parte posteriore, per una firma visiva coerente e moderna. Potrebbe divenire facilmente una potenziale rivale della Renault 5 E-Tech.

Con proporzioni compatte, una silhouette giovanile e un DNA storico alle spalle, questa concept car virtuale potrebbe tranquillamente inserirsi nel panorama delle city car elettriche attualmente in commercio, andando a competere con modelli compatti italiani, francesi e tedeschi. Non sarebbe del tutto fuori dagli schemi e dai piani immaginare una Peugeot 104 elettrica nelle concessionarie entro i prossimi anni.