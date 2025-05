Fiat Topolino: in arrivo la versione per l’Arma dei Carabinieri

Secondo quanto riporta la pagina Instagram veicoli_demergenza 4 unità di Fiat Topolino saranno allestite con i colori dell’Arma dei Carabinieri con tanto di lampeggianti. La pagina pubblica anche una prima immagine di come dovrebbe apparire il quadriciclo elettrico con una livrea con i colori dei carabinieri. L’immagine è quella che vi riportiamo in questo nostro articolo.

In allestimento 4 unità di Fiat Topolino per l’Arma dei Carabinieri

La livrea di questa particolare Fiat Topolino riprende il tradizionale blu istituzionale dei Carabinieri, esteso su tutta la carrozzeria, con la scritta “Carabinieri” ben visibile in bianco sia sui lati che sul frontale. Non mancano gli accenti rossi, che aggiungono un tocco distintivo. I cerchi sono verniciati di bianco, tonalità ripresa anche per il tetto, creando un contrasto visivo netto e riconoscibile. Tra gli elementi inediti spiccano i due lampeggianti posizionati sulla sommità dell’auto. È plausibile che l’interno includa alcune dotazioni specifiche per il servizio, compatibilmente con le dimensioni estremamente compatte del veicolo, che ne limitano la capacità di equipaggiamento.

In tanti si stanno domandando in queste ore a cosa possano servire queste 4 Fiat Topolino pensate per l’Arma dei Carabinieri. Molto probabilmente verranno utilizzati nei centri storici di alcune grandi città li dove le auto di grandi dimensioni non possono entrare oppure in luoghi particolari tipo luoghi remoti su piccole isole dove le strade sono piuttosto anguste. Al momento non sappiamo altro e ovviamente si attendono conferme ufficiali e le immagini definitive. Ricordiamo che di recente l’Arma dei Carabinieri ha fatto parlare di se a causa della polemica scoppiata dopo la denuncia del Sindacato Unarma che nutre forti dubbi sulla sicurezza delle unità di Alfa Romeo Tonale affidate all’arma.