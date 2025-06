Peugeot: mese di maggio in crescita in Italia

Secondo i dati del mercato dell’auto italiano per il mese di maggio che avevamo già analizzato ieri, fra i riscontri più interessanti relativi ai marchi di casa Stellantis c’è stato un ottimo mese messo in pratica da Peugeot. Il Costruttore del Leone riesce infatti a guadagnarsi un quasi costante apprezzamento dall’utenza tricolore, registrando dati molto interessanti in tema di immatricolazioni praticate dall’inizio alla fine di maggio.

Peugeot può infatti vantare una quota in crescita dell’1,5% in un anno durante il mese di maggio appena conclusosi, grazie a un valore percentuale che ora si attesta al 6,2% nello specifico comparto degli autoveicoli. Si tratta di valori percentuali al rialzo, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che permettono a Peugeot di posizionarsi in quarta piazza fra i costruttori impegnati nel mercato italiano dell’auto.

Il modello più apprezzato dell’intera gamma è sicuramente la Peugeot 208

Al top dei modelli più venduti dal costruttore francese in Italia, a maggio, c’è sicuramente la Peugeot 208 che risulta sempre più apprezzata dall’utenza italiana. La 208 si piazza infatti al top fra i modelli più apprezzati del suo comparto di riferimento, ovvero il Segmento B delle berline. Nello specifico la Peugeot 208 si è piazzata al terzo posto fra i modelli più venduti in Italia a maggio, grazie a un complessivo di 3.731 immatricolazioni; dietro soltanto alla Fiat Panda, leader del mercato con 8.194 immatricolazioni a fine mese, e Jeep Avenger con 4.715 immatricolazioni.

Non delude nemmeno il nuovo SUV 3008 che, nel suo Segmento di riferimento, si piazza in terza posizione. Per quanto riguarda invece i veicoli commerciali, il risultato proposto da Peugeot appare interessante allo stesso tempo grazie a una quota di mercato pari al 5,7% con un incremento di 1,3 punti percentuali rispetto a quanto registrato a fine maggio dello scorso anno. Va detto che il 2025 prosegue all’insegna del rafforzamento dell’intera offerta del costruttore, grazie all’arrivo sul mercato di motorizzazioni particolarmente attese come le varianti Long Range di Peugeot e-3008 ed e-5008 oltre alle versioni dual motor che dispongono delle quattro ruote motrici elettrificate. In definitiva Peugeot ha chiuso il mese di maggio 2025 con 8.635 veicoli immatricolati, secondo un incremento percentuale del 31,45% rispetto a quanto registrato a maggio del 2024.