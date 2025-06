Chrysler SUV: design futuristico e prezzo interessante per il futuro modello

Nei prossimi anni il marchio Chrysler molto probabilmente arricchirà la sua gamma con un nuovo SUV elettrico che dovrebbe essere la versione di produzione del celebre concept Airflow e che alla fine quando arriverà molto probabilmente avrà anche versioni termiche dato che le previsioni di vendita delle auto elettriche sono molto più basse del previsto.

Ecco come potrebbe apparire il futuro Chrysler SUV versione di produzione del concept Airflow

A proposito di come potrebbe apparire il design di questa futura Chrysler Airflow o come si chiamerà questo modello della casa americana, l’utente Vburlapp ha recentemente condiviso su Instagram un rendering che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello. Se non fosse per alcuni dettagli stilistici e il logo del marchio sul frontale, potrebbe facilmente essere scambiato per un modello di un altro brand.

Tuttavia, si tratta di ciò che dovrebbe essere. Va detto, però, che non somiglia affatto al Chrysler Airflow Concept del 2022, visibile nella foto che vi mostriamo qui sotto. Quel prototipo aveva proporzioni da crossover coupé, con tetto arcuato e lunotto inclinato, mentre il veicolo immaginato appare più come un SUV tradizionale, con una linea più alta, maggiore spazio posteriore e superiore capacità di carico.

Questo ipotetico SUV Chrysler Airflow ha un frontale molto più elegante rispetto alla show car. Sfoggia un set di fari piccoli, un’intricata firma luminosa nella parte superiore, una griglia imponente e chiusa e un’ampia presa d’aria nel paraurti. Le spalle sono piuttosto muscolose per un modello del genere, e ci piacciono anche le linee sulla parte inferiore delle portiere, i grandi cerchi a razze multiple, gli elementi cromati, la finitura della vernice esterna e anche i vetri oscurati su tutti i lati.

Chrysler avrebbe dovuto lanciare il suo high-rider elettrico quest’anno, sebbene qualche mese fa abbia comunicato ai fornitori di interrompere gli investimenti in questo progetto. Ufficialmente, quest’auto è stata congelata, almeno per ora, e nessuno sa davvero cosa ne sarà. Tuttavia le ultime dichiarazioni da parte dei dirigenti di Stellantis fanno pensare che alla fine questo modello possa effettivamente vedere la luce. Vedremo che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.