Stellantis Ventures presenta collaborazioni tra startup e tecnologie sostenibili al MOVE 2025 di Londra

Stellantis, una delle principali case automobilistiche mondiali, presenterà il suo impegno verso un’innovazione sostenibile e incentrata sul cliente al MOVE 2025, il principale evento mondiale sulla mobilità tecnologica, che si terrà dal 18 al 19 giugno all’ExCeL di Londra. Stellantis Ventures, il fondo di venture capital dell’azienda, ospiterà uno stand interattivo con soluzioni pionieristiche di startup che guidano il progresso nell’intelligenza artificiale, nelle batterie di nuova generazione e nella mobilità accessibile. Lo spazio presenterà anche veicoli e tecnologie innovative di Citroën e FIAT, due dei marchi iconici di Stellantis.

Stellantis presenterà i suoi ultimi progressi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, dell’elettrificazione e della mobilità inclusiva

Nello stand di Stellantis Ventures (ingresso principale, stand 1) i visitatori potranno vedere dal vivo alcuni famosi modelli del gruppo. Dal lancio nel 2020, la Citroën Ami ha rivoluzionato il concetto di libertà di movimento, offrendo soluzioni anche a chi non guida e ai più giovani; oggi, Ami si evolve ulteriormente per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.

Fiat 500e e Ample, partner di Stellantis, presentano la tecnologia di sostituzione modulare delle batterie, che permette una ricarica completa in meno di cinque minuti, offrendo un’opzione energetica rapida, comoda e conveniente. Presente anche la Fiat Grande Panda, la prima FIAT costruita sulla nuova piattaforma globale multi-energia Smart Car, unica sul mercato grazie al suo innovativo cavo di ricarica CA a spirale, montato frontalmente e riposto sotto il cofano. Questo cavo retrattile facilita la ricarica senza sporcare le mani, rendendo l’esperienza più semplice per gli utenti.

Da non perdere inoltre il Battery Innovation Wall, dove Stellantis e i suoi partner – tra cui Factorial, Lyten, Zeta Energy e Tiamat – illustrano le loro ricerche sulla chimica allo stato solido di litio-zolfo e ioni di sodio, con l’obiettivo di migliorare prestazioni e sostenibilità dei veicoli elettrici. Infine, sarà possibile visitare l’AI Journey Showcase, un’esperienza interattiva che mostra come Stellantis sta già integrando l’intelligenza artificiale nel percorso del cliente, dalla progettazione e produzione fino alla guida quotidiana.

Anne Laliron, vicepresidente senior e responsabile della ricerca tecnologica presso Stellantis, guiderà la tavola rotonda in diretta del Freedom of Mobility Forum dal titolo ” Veicoli autonomi: rendere la mobilità del futuro accessibile, sicura e socialmente accettata”. Anne Laliron sarà affiancata da: James Peng, co-fondatore e CEO di Pony.ai, Mario Trapp, Direttore esecutivo, Istituto Fraunhofer per i sistemi cognitivi IKS. Il Moderatore sarà Cecilia Edwards, Consulente per la Trasformazione Aziendale, Wavestone

Fondato da Stellantis, il Freedom of Mobility Forum è una piattaforma globale di leadership intellettuale per un dialogo imparziale e basato sui fatti sul raggiungimento di una libertà di mobilità sicura, accessibile e sostenibile. La registrazione della tavola rotonda sarà disponibile sul canale YouTube del Freedom of Mobility Forum .