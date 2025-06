Stellantis pubblica l’ordine del giorno per l’assemblea generale straordinaria degli azionisti del 2025

Stellantis ha annunciato oggi la pubblicazione dell’ordine del giorno e delle note esplicative per la sua Assemblea generale straordinaria degli azionisti (EGM) del 2025, che si terrà il 18 luglio 2025 ad Amsterdam. Come precedentemente annunciato, l’Assemblea Generale Straordinaria delibererà sulla proposta di nomina di Antonio Filosa a direttore esecutivo della Società.

Antonio Filosa è un veterano dell’industria automobilistica con una comprovata esperienza di successo sul campo, accumulata in oltre 25 anni nel settore. Ha ricoperto ruoli chiave all’interno di Stellantis, conducendo la compagnia sia in Nord che in Sud America e guidando la divisione Global Quality. Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America, ha giocato un ruolo determinante nel posizionare il marchio FIAT come leader di mercato, registrando una crescita significativa per i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Questo ha consolidato Stellantis come leader indiscusso del settore nella regione. Filosa ha inoltre supervisionato con successo l’avvio dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi centri automobilistici del Sud America, e ha orchestrato il lancio di Jeep in Brasile, stabilendo il paese come il principale mercato del marchio al di fuori degli Stati Uniti.

In qualità di CEO di Jeep, Antonio Filosa ha ampliato la presenza globale del marchio, anche in Europa, grazie a prodotti di grande successo come la Jeep Avenger. Dalla sua nomina a Chief Operating Officer per le Americhe nel dicembre 2024, ha avviato il rafforzamento delle operazioni negli Stati Uniti, riducendo significativamente le scorte eccessive dei concessionari, riorganizzando il team dirigenziale, guidando il processo di introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificando il dialogo per migliorare i rapporti con concessionari, sindacati e fornitori.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria, unitamente alle note esplicative, ai materiali correlati e alle istruzioni di voto, è ora disponibile nella sezione Investitori del sito web aziendale di Stellantis, all’indirizzo www.stellantis.com.