La Ferrari F80 è l’hypercar che frena più forte di tutte: la sfida più feroce alla fisica

La nuova Ferrari F80 si presenta come l’ultima meraviglia ingegneristica della scuderia di Maranello, una hypercar concepita per superare ogni limite e ridefinire i parametri prestazionali dell’intera gamma del Cavallino Rampante.

Come da tradizione per le Ferrari più esclusive, la F80 non si accontenta di stupire, perché questa vettura vuole dominare. E lo fa soprattutto nel campo della decelerazione, dove raggiunge traguardi mai visti prima su una vettura stradale della Casa.

Il sistema frenante è il cuore tecnologico di questa rivoluzionaria vettura. I dischi in carburo di silicio, derivati direttamente dall’esperienza maturata in ambito motorsport, assicurano una dispersione termica ottimale e prestazioni costanti anche nelle condizioni più estreme. In combinazione con un’aerodinamica attiva e sofisticata, la F80 raggiunge livelli di potenza frenante mai registrati su una Ferrari.

Secondo i dati ufficiali rilasciati dal marchio italiano, la F80 è in grado di passare da 100 a 0 km/h in appena 28 metri, mentre lo stop da 200 a 0 km/h richiede soltanto 98 metri. Per confronto, la Ferrari F8 Tributo si arresta da 100 km/h in 34,8 metri, la Porsche 911 GT3 in 34,5 metri e la SF90 Stradale in 32,8 metri. La F80, quindi, si impone come la Ferrari con la miglior frenata della storia. Ma la sorpresa non finisce qui, dato che persino la leggendaria McLaren Senna, celebre per la sua leggerezza estrema (1.198 kg) e i suoi 100 metri da 200 a 0 km/h, è stata battuta.

La Ferrari F80, pur con un impianto ibrido più complesso, riesce a fermarsi in meno spazio, superando anche una delle supercar più iconiche del decennio. A livello motoristico, la F80 abbina un propulsore V6 con tecnologia derivata dalla Formula 1, capace di erogare 900 CV, a un sistema elettrico da 300 CV, per un totale impressionante di 1.200 CV. Lo 0-100 km/h è coperto in soli 2,15 secondi, mentre i 200 km/h arrivano in 5,75 secondi netti. E tutto questo, incredibilmente, senza un V12.