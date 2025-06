Viaggiare in città su quattro ruote a soli 45 euro al mese? Tutto questo a zero emissioni locali, con protezione dalle intemperie, un tetto in vetro e già alla guida a 15 anni ? Ciò che sembra praticamente impossibile, ora è realtà per Opel. La nuova Opel Rocks è ora disponibile per l’ordine in Germania, ancora più elegante e con un’offerta di leasing particolarmente interessante. Come tutti gli altri modelli, il suo Opel Vizor brilla ora nel caratteristico nero, mentre il fulmine Opel sul frontale e sul posteriore brilla in bianco a contrasto.

In Germania aperti gli ordini per la nuova Opel Rocks, seguirà presto anche il resto dell’Europa

Mentre la carrozzeria sotto la linea dei finestrini è completamente grigio chiaro, il tetto nero e i cerchi neri rimangono un altro elemento di spicco. Quindi, se non avete voglia di aspettare autobus e treni, non vi resta che acquistare la nuova Opel Rocks: in Germania il leasing è paragonabile al prezzo di un abbonamento mensile per i mezzi pubblici, oppure è possibile acquistarla subito a partire da 7.990 euro (prezzo consigliato IVA inclusa).

Con il prezzo base o la tariffa base per il leasing, i clienti ricevono un interessante pacchetto completo sotto forma di Opel Rocks Edition: la piccola Opel offre un’autonomia elettrica fino a 75 chilometri, percorribili fino a 45 km/h. La Rocks può essere ricaricata tramite qualsiasi presa domestica standard. Il cavo di ricarica corrispondente è integrato nel pannello laterale dietro la portiera del passeggero e può essere facilmente estratto quando necessario.

Con un diametro di sterzata di soli 7,20 metri, la Rocks, lunga 2,41 metri e larga solo 1,39 metri (senza specchietti retrovisori esterni), può essere guidata facilmente anche nelle curve strette o nei parcheggi più piccoli. Con il suo stile fresco, la city car elettrica diventa ancora una volta un’auto non convenzionale che cattura l’attenzione, anche perché le due portiere hanno il design identico, tipico di Rocks. La portiera del passeggero si apre in avanti, mentre quella del conducente si apre all’indietro nella direzione opposta.

Gli interni della Rocks offrono spazio per due persone. Il volante della Rocks è un vero colpo d’occhio: con il suo fulmine Opel bianco su sfondo nero, ora riflette perfettamente l’Opel Vizor. Inoltre, la Rocks si concentra sull’essenziale: la carrozzeria chiusa è dotata di serie di riscaldamento, ventilazione e, cosa insolita per un veicolo di questa categoria, di un tetto panoramico. Quest’ultimo, come i finestrini laterali e il lunotto posteriore, è realizzato in vetro di sicurezza temperato. E se il tempo non è dei migliori, i moderni fari a LED della Rocks garantiscono una migliore visibilità sotto la pioggia o di notte.

In questo modo, la nuova Opel Rocks offre mobilità individuale, in particolare per i neofiti delle auto elettriche dai 15 anni in su e lo fa nel suo stile unico: pulito, audace e innovativo. Il veicolo leggero può essere ordinato online in modo altrettanto chiaro e diretto. Basta andare su opel.de e il gioco è fatto. Chi lo desidera può scegliere la nuova Rocks anche nella versione GS. Oggigiorno, noleggiare o acquistare un veicolo è davvero semplice e veloce.