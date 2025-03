Nuova Opel Rocks: ecco come cambia il quadriciclo elettrico

Giovane, innovativa e a zero emissioni locali: con la nuova Opel Rocks, i giovani a partire dai 15 anni possono partire per viaggi indipendenti e rilassati, e ora con ancora più stile di prima. Perché ora il quadriciclo elettrico di Opel è ancora più audace, più moderno e più distintivo. Anche le prime immagini lo dimostrano: il suo Opel Vizor ora brilla nel suo caratteristico nero, come tutti gli altri modelli, mentre il fulmine Opel nella parte anteriore e posteriore brilla di bianco per contrasto. Mentre la carrozzeria sotto la linea dei finestrini sarà completamente grigio chiaro, il tetto nero e i cerchi neri rimarranno un ulteriore elemento di richiamo visivo. Ciò conferisce alla nuova Opel Rocks uno stile armonioso che riflette la filosofia “Detox” del marchio. Chiara, audace, cool e semplice: questa è la nuova Opel Rocks.

La nuova Opel Rocks ora con Opel Vizor nero, fulmine bianco e carrozzeria grigio chiaro

Naturalmente, anche nel suo nuovo look, Opel Rocks conserva i suoi consueti punti di forza. Ciò sarà particolarmente utile per i principianti delle auto elettriche, dai 15 anni in su, che vogliono guidare autonomamente per la prima volta: per guidare la Rocks in città è sufficiente una patente di guida di classe AM. Rispetto alle bici elettriche, ai monopattini elettrici e ad altri veicoli a due ruote motorizzati, il modello Rocks offre notevoli vantaggi. Il veicolo leggero protegge gli occupanti dal vento e dalle intemperie e, grazie al telaio tubolare e alle zone di deformazione nonché al parabrezza in vetro stratificato, il Rocks rende il viaggio più sicuro. Inoltre, la nuova Opel Rocks offre una mobilità urbana a zero emissioni locali.

La piccola Opel offre un’autonomia elettrica fino a 75 chilometri, percorribili fino a 45 km/h. I Rocks possono quindi essere caricati tramite qualsiasi normale presa domestica. Il cavo di ricarica corrispondente è integrato nel pannello laterale dietro la portiera del passeggero e può essere facilmente estratto quando necessario. Con un diametro di sterzata di soli 7,20 metri, la Rocks, lunga 2,41 metri e larga appena 1,39 metri (senza specchietti retrovisori esterni), può essere guidata senza problemi anche nelle curve strette o nei parcheggi più piccoli. Con il suo stile fresco, questa city car elettrica torna a catturare l’attenzione in modo non convenzionale, anche perché le due porte sono identiche, come è tipico della Rocks. La portiera del passeggero si apre in avanti, mentre quella del conducente si apre all’indietro nella direzione opposta.

Anche gli interni della Rocks sono completamente pensati per soddisfare le esigenze delle giovani generazioni. Il design, costantemente incentrato sulla funzionalità, colpisce per i comandi facili da usare e i display chiari e di facile lettura, che si concentrano sull’essenziale. Un supporto per smartphone posizionato sulla consolle centrale con porta USB e connettività tramite dongle DAT garantisce la connessione in rete e offre, tra le altre cose, l’accesso all’app “myOpel”. Inoltre, i conducenti di Rocks possono collegare il loro smartphone tramite Bluetooth utilizzando l’interruttore “MyRocks” collegabile separatamente al volante. Con “MyRocks Play” puoi ascoltare la tua musica preferita, utilizzare il tuo sistema di navigazione preferito e telefonare senza staccare gli occhi dalla strada.

Anche il volante Rocks risplende con un nuovo design: con il fulmine Opel bianco su sfondo nero, ora riflette perfettamente l’Opel Vizor, portando così il caratteristico elemento di design all’interno dell’abitacolo. Il tetto panoramico di serie, realizzato in vetro di sicurezza temperato come i finestrini laterali e il lunotto posteriore, crea un’atmosfera luminosa e piacevole, insolita per un veicolo di questa categoria. E se il meteo non è dei migliori, i moderni fari a LED della Rock garantiscono una migliore visibilità in caso di pioggia o di oscurità. La nuova Opel Rocks sarà lanciata a breve. Ulteriori informazioni sulle linee di allestimento mirate Edition e GS, nonché sui prezzi interessanti e sulle condizioni di leasing seguiranno a breve.