Stellantis si conferma leader del mercato auto in Francia nel 2025 a fine maggio

Stellantis France è il produttore leader del mercato per l’anno in termini di vendite, con una quota di mercato del 30,2% di autovetture e veicoli commerciali leggeri, con 4 modelli nella top 10 del mercato delle autovetture (Peugeot 208, 2008, 3008 e Citroën C3).

Nel 2025 Stellantis detiene il primo posto nel mercato francese delle autovetture + veicoli commerciali leggeri

“A maggio 2025, Stellantis ha confermato la sua posizione di leadership nel mercato francese dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, con una quota di mercato del 29,9%, e abbiamo anche consolidato la nostra leadership nel segmento dei veicoli dotati di propulsori elettrici. I nostri marchi stanno registrando aumenti significativi della quota di mercato: Peugeot cresce di quasi l’1% cumulativamente fino al 2025, Citroën rafforza la sua presenza con la ë-C3, leader nelle vendite di veicoli elettrici a maggio, Jeep continua la sua costante crescita e Alfa Romeo conferma buoni risultati. Anche DS registra una crescita notevole a maggio. Questi risultati dimostrano la pertinenza della nostra strategia e l’eccellenza del nostro portafoglio prodotti”, afferma Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

A maggio 2025, 5 marchi si distinguono per i loro risultati. Tra questi Peugeot ha una quota di mercato del 16,1%, in crescita di quasi 1 punto nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, e ha due veicoli nella top 5 dei veicoli più venduti in Francia: la Peugeot 208 è al secondo posto e la Peugeot 2008 è salita alla quarta posizione. Nel mercato dei veicoli utilitari, il marchio ha registrato un incremento di 3 punti percentuali, con una quota di mercato del 20,5%.

Citroën e-C3, nel maggio 2025, diventa l’auto elettrica più venduta in Francia sul mercato delle autovetture, Citroën si posiziona sul podio al secondo posto per i veicoli elettrici. Jeep aumenta la sua quota di mercato nel periodo cumulativo 2025 rispetto al 2024, con ordini che seguono questo trend positivo, grazie in particolare alla Jeep Avenger 4xe. Alfa Romeo continua la sua crescita sul mercato francese con un incremento delle immatricolazioni di oltre il 65%. Per il terzo mese consecutivo DS ha aumentato la sua quota di mercato delle autovetture rispetto all’anno scorso.

A maggio, Stellantis Pro One ha raggiunto una quota di mercato del 38,7%, in aumento di 0,5 punti rispetto a maggio 2024. Fiat Professional e Opel hanno registrato una crescita significativa rispettivamente con +16,6% e +4,2% in un mercato in calo di oltre il 5%.

Nel 2025, Stellantis Pro One consolida la sua leadership indiscussa con una quota di mercato del 40,9%, in crescita di 2,2 punti rispetto al 2024. Nello stesso periodo, la quota di mercato di Pro One nei veicoli elettrici ha raggiunto il 52,9%, i volumi sono aumentati di oltre il 50% e il mix elettrico è aumentato di 4 punti.

A maggio 2025, Stellantis Pro One ha raggiunto una quota di mercato nel segmento dei veicoli elettrici del 53,93%, più di un veicolo elettrico su due venduto in Francia è un veicolo dei marchi del gruppo Stellantis. A maggio 2025, Stellantis è leader del mercato dei veicoli 100% elettrici con una quota di mercato del 32,7% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri. Stellantis conferma il suo impegno per una mobilità accessibile grazie alla ricchezza della sua offerta di 16 modelli in questi segmenti. Questa leadership si riscontra anche nel solo mercato dei veicoli commerciali, con una quota di mercato del 53,9%.

Dunque nel 2025, Stellantis ha confermato la sua posizione di numero 1 nei veicoli 100% elettrici, con una quota di mercato del 31,2% delle autovetture BEV e dei veicoli commerciali leggeri, con una gamma di 43 modelli per soddisfare le aspettative di ogni cliente, tra cui la numero due Citroën ë-C3, che è salita sul podio, e la numero quattro Peugeot E-208, che mantiene un ottimo livello di prestazioni.