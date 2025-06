Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a bordo della Lancia Flaminia presidenziale alla cerimonia del 2 giugno

Oggi a Roma si sono svolte le celebrazioni della Repubblica Italiana, un tributo alla fondazione avvenuta nel 1946. Come da tradizione, il Presidente della Repubblica Italiana ha aperto la parata militare a bordo della storica Lancia Flaminia Presidenziale. Dal 1961, questa vettura rappresenta non solo l’auto ufficiale del Presidente, ma anche un simbolo dell’Italia nel mondo. Utilizzata in occasioni speciali come la cerimonia del 2 giugno e l’insediamento presidenziale al Quirinale, ha anche scortato figure politiche di rilievo e capi di Stato come la Regina Elisabetta II del Regno Unito, nonché i Presidenti degli Stati Uniti e della Francia, John F. Kennedy e Charles de Gaulle.

Presentata al Salone di Ginevra del 1957 con motore V6 da 2,5 litri, la Lancia Flaminia ebbe l’arduo compito di sostituire l’Aurelia e fu presto prodotta in diverse versioni speciali. Una di queste fu realizzata nel 1961 con capote in tela di Pinin Farina e denominata “335”, nome che richiamava il passo lungo della vettura in centimetri. L’allora Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi, fu il primo a sceglierla come sua vettura ufficiale. Successivamente furono realizzati altri quattro modelli e, secondo una consolidata tradizione, ognuno con il nome di un cavallo di razza delle Scuderie del Quirinale: Belfiore, Belmonte, Belvedere e Belsito.

Verniciate in blu notte, tutte le vetture sono dotate di rivestimenti dei sedili in pelle Connolly nera, sistema interfono per comunicare con il conducente, 5 sedili posteriori con panca posteriore e due sedili aggiuntivi ribaltabili. Restaurate nel 2001, due Lancia Flaminia appartengono alle Scuderie del Quirinale: Belfiore e Belvedere. Belsito è esposto al Museo Storico dei Veicoli Militari di Roma e Belmonte è esposto al Museo dell’Automobile di Torino dal 2001.

La Lancia Flaminia presidenziale è una delle nove vetture che hanno ispirato il design delle future vetture del marchio, per le sue forme filanti, fatte di aerodinamica, sostenibilità e fluidità dei volumi. La sua naturale erede è la Nuova Lancia Gamma, prevista per l’avvio della produzione nel 2026 presso lo storico stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza. Questo sito rappresenta uno dei gioielli produttivi di Stellantis, e sarà qui che la nuova ammiraglia Lancia prenderà vita. Progettata, ingegnerizzata e sviluppata interamente in Italia, questa nuova vettura incarna perfettamente l’impegno del marchio per la sostenibilità e le prestazioni di alto livello, celebrando l’inconfondibile eleganza che da sempre contraddistingue Lancia. Allo stesso tempo, questo progetto testimonia l’impegno di Stellantis nel valorizzare e promuovere l’eccellenza del Made in Italy su scala globale.