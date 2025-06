Alfa Romeo 75, quasi vent’anni di silenzio e abbandono: un’appassionato riaccende il mito trascurato

C’è sempre qualcosa di profondamente romantico nel riportare alla luce un’auto storica italiana, soprattutto quando si tratta di un modello come l’Alfa Romeo 75. Nel video che racconta questa rinascita, si assiste passo dopo passo (non esenti da fatica al cuore!) il recupero di un esemplare rimasto in letargo per ben 19 anni, dimenticato tra la polvere e le ragnatele di un fienile.

Ciò che arriva dopo tanta fatica non è una semplice accensione: è un gesto d’amore autentico, un tributo a un’icona del motorismo tricolore. Acquistata appena un anno fa, la vettura è stata trasportata in un cortile dove, tra attrezzi, olio e dedizione, sono iniziati i primi interventi. Nessuna operazione di restauro da concorso, ma una riattivazione fedele e rispettosa, fatta con cura e tanta passione della mitica Alfa Romeo.

Dopo qualche tentativo e un po’ di esitazione, il cuore della 75 torna a battere: il leggendario motore bialbero prende vita, rombante e vibrante, certo, con tutti i possibili acciacchi del caso. Un momento magico, che scalda il cuore di ogni vero appassionato.

Lanciata nel 1985 per celebrare il 75esimo anniversario dell’Alfa Romeo, questa berlina sportiva fu l’ultima con trazione posteriore prima dell’ingresso del Biscione nell’universo Fiat. Un dettaglio tecnico che, oggi, la rende ancora più desiderabile tra i collezionisti. Il suo design spigoloso, figlio degli anni Ottanta, cela sotto il cofano motorizzazioni indimenticabili: dal classico 1.6 a carburatori fino al celebre 3.0 V6 “Busso”, passando per il rivoluzionario 2.0 Twin Spark, pioniere della doppia accensione elettronica.

Oggi, vedere questa Alfa Romeo 75 risorgere dopo quasi vent’anni è un’emozione che va oltre il sound del motore. Nello specifico, quella del video, come racconta l’appassionato YouTuber di Garage Dilettante è un’auto del 1985, abbandonata. come anticipato, per ben 19 anni.

Il meccanico per amore racconta che “la Alfa Romeo 75 offre un’esperienza di guida pura, apprezzata dagli appassionati e dagli intenditori”. Ci sono alcuni cavi scoperti, completamente esposti. Il livello dell’olio motore è abbondante, o almeno è quello che sembra a primo impatto. Al primo sguardo si ipotizza che potrebbe anche esserci dell’acqua che ne ha fatto salire il livello, cosa non proprio incoraggiante. Dopo olio e benzina, l’accensione, finalmente, arriva a compimento, ma non senza ulteriori beghe da affrontare.

Pare, infatti, che su questa Alfa Romeo 75 l’albero di trasmissione non sia collegato al cambio. Afferma lo YouTuber: “So già che la frizione non funziona, ma anche forzando l’innesto non accade nulla: l’auto resta immobile in qualsiasi marcia. Questo significa che qualcosa tra cambio e albero è disconnesso”. In un prossimo video, speriamo presto, arriverà il resto dell’operazone di recupero per questo pezzo di storia del Biscione.